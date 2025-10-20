Aprilia pide a sus pilotos que desafíen a Márquez en 2026: "No tengo dudas..."

Massimo Rivola, jefe del equipo Aprilia, cree que Jorge Martín y Marco Bezzecchi son la pareja perfecta para luchar contra Marc.

La moto más rápida de la parrilla es la Aprilia. No hay discusión. Marco Bezzecchi ha sido el piloto que más puntos ha sumado en las últimas pruebas y en Australia fue Raúl Fernández, que lleva una satélite de Aprilia, el que se quedó con la victoria. Ahora mismo, sin Marc Márquez, son el equipo a batir.

Y vistas estas mejoras, en Aprilia están convencidos de que lucharán por el título en 2026. Así lo ha dicho Massimo Rivola sobre Jorge Martín y Marco Bezzecchi.

"No tengo dudas de que Jorge Martín luchará por el campeonato junto a Marco el próximo año", ha dicho el jefe italiano en palabras que recoge 'Motosan' este jueves.

Sobre Jorge, que continúa recuperándose de su grave lesión, dice que necesitará mucho trabajo para volver a luchar por todo en MotoGP: "Solo porque seas un campeón y estés lleno de talento no significa que no necesites hacer todos los pasos para llegar. Y creo que Jorge lo sabe bien".

En el actual Bezzecchi confían al 100%: "Es el piloto más rápido... y la Aprilia la moto más rápida".

Creen que está llegando a su 'prime' y que así sí podrá desafiar a Marc la temporada que viene: "Cuando cambias de moto y de equipo siempre necesitas tiempo para construir tu confianza. Después de algunos errores, ha recuperado la velocidad que siempre estuvo ahí".