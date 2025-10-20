Sinner se defiende tras renunciar a la Copa Davis: "Ya la he ganado dos veces..."

El italiano no estará con el equipo italiano en la Copa Davis, donde defiende título: "El final de año se hace muy largo...".

Italia ha perdido a su mejor jugador. Jannik Sinnerha renunciado a jugar con su país en la Copa Davis que se disputará en noviembre en Bolonia, en su casa. El italiano no estará con sus compañeros defendiendo título y zarandea así las opciones de una Italia que debería ser muy favorita.

Jannik, después de su título en el Six Kings Slam, ha justificado su ausencia en palabras que recoge 'Eurosport'.

Lo primero que destaca es que ya es bicampeón de ese torneo y lo segundo es que el calendario está muy apretado: "He ganado dos veces la Copa Davis. Junto a mi equipo hemos decidido no participar porque el final de año se hace muy largo y necesito una semana extra de pausa para iniciar luego la preparación antes".

"El objetivo es arrancar lo mejor posible en Australia. En los últimos dos años no he llegado en la mejor de las condiciones porque había poco tiempo, así que hemos tomado esta determinación. Veremos...", dice el número 2 del mundo del ranking de la ATP.

Defensa del Six Kings Slam

Los tenistas han recibido muchas críticas por hacerle un hueco al Six Kings Slam, torneo que no es oficial, para bajarse de otro. Pero Sinner no se ha cortado al defender su decisión.

"Todo el mundo sabe por qué se juega allí, no es un secreto. Pero no hay que olvidar la motivación para jugar allí: que tengo una gran pasión por el tenis y me gusta divertirme. Arabia Saudí es importante para el futuro: puede darnos mucho, también en cuanto a base de aficionados. Allí han jugado los mejores para presentar el tenis como producto de la mejor manera posible. Y ya está", dice Sinner.