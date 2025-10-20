El enfado de Alpine con Franco Colapinto en el momento clave de su renovación: "Nos decepciona"

Steve Nielsen, el jefe del equipo Alpine, no está nada contento con un Colapinto que no hizo caso a las órdenes de equipo en el Gran Premio de Estados Unidos.

Franco Colapinto desobedeció a Alpine. Ignoró las órdenes que le llegaban por radio con respecto a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y en la escudería francesa están muy enfadados con él. Y todo eso en el momento en el que deben decidir sobre su futuro y su posible renovación.

Steve Nielsen, el jefe del equipo Alpine, ha dicho en palabras que publica 'SoyMotor', que están "decepcionados" con Franco por adelantar a Gasly cuando le habían pedido que se mantuvieran detrás.

"Dimos la orden a los pilotos de mantener sus posiciones, ya que estábamos gestionando el consumo de nuestros dos coches teniendo en cuenta la proximidad de los líderes, lo que influía en el número de vueltas restantes", dice Nielsen tras el Gran Premio de Estados Unidos.

Asegura que cualquier orden que llegue del muro debe seguirse por los pilotos: "Cualquier orden del muro de boxes es definitiva y nos decepciona que no haya sido así. Es un tema que vamos a abordar y tratar internamente".

El argentino cruzó la línea de meta decimoséptimo por delante de Gasly y también de Gabriel Bortoleto, con el Sauber. Tenía más velocidad y decidió adelantar a su compañero a pesar de las órdenes que acababa de recibir por la radio.

¿Quién será el segundo piloto en 2026?

Alpine no tiene segundo piloto para 2026. Buscan compañero a Gasly. Y aunque Colapinto no ha conseguido puntuar hasta la fecha, sí se podría confirmar como piloto para la temporada que viene en la escudería francesa. El anuncio podría llegar pronto... justo en el momento en el que el equipo ha mostrado su enfado con él.