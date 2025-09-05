La respuesta de Fernando Alonso al jefe de la F1: "En el fútbol nadie piensa en reducir los partidos..."

Stefano Domenicali, jefe de la Fórmula 1, deslizó que las carreras son demasiados largas y que deberían plantearse reducir su duración.

Fernando Alonso no cree que las carreras de la Fórmula 1 deban ser más cortas. Cree que también ocurre en otros deportes, como en el fútbol, pero que nadie se plantea reducir los partidos de noventa a sesenta minutos. Así ha respondido a Stefano Domenicali, jefe de la competición, en la rueda de prensa del Gran Premio de Italia.

Cree que si sucede algunos de esos cambios planteados, él ya se habrá retirado: "Quizá estaré al otro lado de la televisión cuando eso suceda...".

"No creo que sea un problema del deporte. Quizá no sea necesario cambiarlo, pero Stefano lo conoce mejor que nadie. Si él piensa que es necesario ese cambio estamos en buenas manos a la hora de esta toma de decisiones", explica el piloto de Aston Martin, que cree que Domenicali sabe perfectamente lo que necesita el Gran Circo.

Así lo compara con el fútbol: "También los partidos de fútbol son largos. Me siento delante de la televisión y no veo los 90 minutos del partido. Siempre hay distracción y nadie habla de reducir los partidos de fútbol a 60 minutos".

"Quizá sea un problema de la sociedad, de los niños y no del deporte. Quizá ese cambio no sea necesario", sentencia el piloto español.

Como en MotoGP, la F1 aspira a un modelo de mundial en el que todos los fines de semana haya sprint el sábado y carrera el domingo. Y también, tal y como ha analizado Fernando, se plantean hacer las carreras más cortas.