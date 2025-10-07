Ferrari convoca un gabinete de crisis y ya se teme lo peor para el futuro: "El 2026 da miedo"

Según ha contado 'La Gazzetta dello Sport', habrá reunión en Maranello entre los dos jefazos de Ferrari ante los malos resultados de las últimas carreras.

Charles Leclerc, sexto; Lewis Hamilton, octavo. Esos fueron los resultados de Ferrari en un fin de semana, el de Singapur, en el que George Russell y su Mercedes se colaron por delante de los dos McLaren y de Max Verstappen. Porque con este Ferrari no se pueden aprovechar esas oportunidad.

Y en Italia informan de un gabinete de crisis en Maranello. Habrá reunión entre los dos jefazos de la marca, John Elkann y Benedetto Vigna.

El citado medio se teme lo peor para la temporada que viene, cuando entren en vigor las nuevas normas de la Fórmula 1: "El 2026 da miedo en Ferrari...".

El camino hacia esas nuevas normas está siendo desastroso. Sobre todo porque había muchas esperanzas en este curso en el que el fichaje de Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, está resultando realmente decepcionante. Camina sexto en la clasificación general de pilotos.

Pero ni él ni Leclerc consiguen acercarse a los mejores. Lejos de la lucha por el mundial e incapaces de aprovechar las oportunidades que surgen. Ninguna victoria en todo el calendario y el futuro ni mucho menos es prometedor.

De ahí las críticas de la prensa italiana, que vuelven a poner el foco en un Fred Vasseur recién renovado como jefe. El gabinete de crisis se celebrará en Maranello esta semana antes del viaje a Estados Unidos.