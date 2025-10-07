El consejo de Hamilton a Piastri que puede hacer arder McLaren: "¿La posición? Nunca más..."

El siete veces campeón de la Fórmula 1 espera no volver a Piastri devolviendo la posición a su compañero en McLaren, Lando Norris.

Las famosas 'papaya rules' de McLaren están cerca de saltar por los aires. El mundial entre Oscar Piastri y Lando Norris sigue apretándose y en Singapur volvió a haber un episodio de tensión. El inglés, en la salida, tocó el alerón de su compañero y a punto estuvo de provocar un accidente.

Y el enfado de Piastri por radio fue total. Pidió al equipo que investigaran lo ocurrido, pero desde el muro le dijeron que si la FIA no tomaba ninguna decisión, ellos tampoco lo harían.

Llamó la atención, unas horas antes, el consejo que Lewis Hamilton le había dado a Oscar en la sala de prensa. Le dijo directamente que si estaba luchando por el mundial no debía devolverle la posición a su compañero.

"No devuelvas ninguna posición más", dijo contundente el siete veces campeón de la Fórmula 1.

Y Piastri prometió hacerle caso: "Él ha estado en esa posición varias veces, así que acepto el consejo".

Hay 22 puntos entre los dos McLaren... y Max Verstappen que llega por detrás paso a paso. El Gran Premio de Estados Unidos es la próxima cita de la Fórmula 1 para dentro de dos semanas y se espera una nueva batalla de los dos McLaren.

Si Piastri toma nota de este consejo de Hamilton en McLaren estarían a punto de vivir una guerra total.