Russell vuelve a rechazar la oferta de renovación de Mercedes: hay tres motivos fundamentales

Según publica 'Racing News 365', el piloto inglés ha recibido ya varias propuestas de Mercedes pero no está de acuerdo con las condiciones.

Pasan las semanas, pasan las carreras y la renovación de George Russell por Mercedes sigue sin cerrarse. A pesar de que ambas partes han manifestado su intención de seguir juntos, no llegan a un acuerdo. El inglés llegará con fuerza a una nueva negociación después de su victoria en el Gran Premio de Singapur.

Cuenta 'Racing News 365' que desde el equipo que dirige Toto Wolff le han trasladado varias propuestas de renovación. Sin embargo, George no ha aceptado ninguna.

Los motivos son tres. Según el citado medio, George espera un sueldo más alto, tampoco está de acuerdo con la duración del contrato y querría reducir sus obligaciones comerciales con el equipo.

Nadie duda de que el británico es el líder del equipo. Ya son dos victorias las que ha conseguido este curso y la distancia con Kimi Antonelli, el rookie 'protegido' por Toto Wolff, es enorme. De hecho es el mejor del resto, cuarto por detrás de los dos McLaren y de Max Verstappen.

Pero es precisamente el neerlandés el que está marcando el futuro de las flechas de plata. Por eso se niegan a darle un contrato largo a Russell. Si Max se pone a tiro a finales de la temporada que viene, en caso de que el Red Bull no pueda luchar por victorias, en Mercedes quieren mantener ese hueco libre.

De ahí esa fórmula de '1+1' en el contrato que George no quiere aceptar. Si sigue logrando victorias como la de Singapur, ganará peso en la negociación. Pero todo sigue en el aire mientras el tiempo se agota.