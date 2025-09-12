Ferrari aumenta la presión sobre Lewis Hamilton: "Podemos esperar que esté en el podio"

La temporada del debut del piloto británico en la escudería italiana está siendo complicada pero desde el equipo se confía en que el heptacampeón consiga terminar un GP en el podio en 2025.

Las últimas carreras de Lewis Hamilton han dejado atisbos suficientes para que el director de la escudería de Ferrari considere que el piloto británico alcanzará el podio en un GP en 2025.

A pesar de que el piloto ha sufrido complicaciones para adaptarse a su nuevo ecosistema y ha experimentado una temporada difícil, con altibajos, en la que en muchas ocasiones se le ha señalado por rendir por debajo del nivel que se esperaba de un campeón de sus características, Fred Vasseur considera que el podio llegará más temprano que tarde.

El jefe del equipo señala Zandvoort como el escenario en el que comenzó a gestarse un cambio de rumbo. El ritmo del piloto habría mejorado y en Monza quedó justo por detrás de Russell, quien ha subido al podio en varias ocasiones.

"Pudo luchar con Russell en Zandvoort, y remontar desde la décima posición hasta la caja de cambios de Russell. Russell subió al podio un par de veces. Sí, podemos esperar que esté en el podio", expresó Vasseur en declaraciones recogidas por 'MotorSport'.

Ahora llega el GP de Azerbaiyán y Lewis Hamilton afronta la carrera desde la sexta posición en la clasificación de pilotos, con 117 puntos, a 46 de su compañero Charles Leclerc, que ocupa el quinto lugar, y con la presión de volver al podio antes de que termine 2025.