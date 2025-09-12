La llamativa reflexión de Sainz sobre el fichaje de Hamilton por Ferrari: "Si hubiese sido él..."

El madrileño vuelve a opinar sobre el movimiento que provocó su salida de Ferrari y de la decisión que tomó Hamilton a la hora de abandonar Mercedes.

Carlos Sainz está pasando por uno de sus momentos más complicados en la Fórmula 1. El piloto español no se entiende con su monoplaza, el Williams, y no consigue cosechar buenos resultados que le ayuden a coger confianza.

Carlos no puntúa desde el Gran Premio de Canadá y en las últimas carreras se han encontrado con varios infortunios que no le ha permitido dar un buen rendimiento. Un gran ejemplo de ello fue la embestida que sufrió Sainz a manos de Oliver Bearman el pasado Gran Premio de Italia.

Ese incidente le arruinó la carrera a Carlos. Más allá de la mala suerte, es evidente que el madrileño ya no lucha por lo mismo por lo que luchaba en Ferrari. Su sustituto, Lewis Hamilton, está atravesando también un momento difícil en cuanto a resultados.

Sainz ha querido valorar el movimiento que le dejó fuera de la escudería del 'Cavallino Rampante'. El español le desea todo lo mejor a Hamilton: "Al pobre Lewis... No siento ningún recelo o nada. Al final, si yo hubiese sido él, me habría ido a Ferrari antes incluso. Es un sitio tan especial... Si hubiese sido un siete veces campeón del mundo hubiese puesto el ojo en Ferrari para disputar de los últimos años de mi carrera incluso antes que él, y me hubiese echado a mí fuera antes".

"Fuera de bromas, le deseo lo mejor en Ferrari. Está trabajando con mi ingeniero, Riccardo Adami, le tengo muchísimo cariño, y con otros de mis mecánicos e ingenieros. Le deseo lo mejor", asegura Carlos en unas declaraciones para 'DAZN'.