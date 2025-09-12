Los cambios que Jorge Martín introdujo en Aprilia influenciado por Ducati

El piloto madrileño y vigente campeón del mundo de MotoGP ha desvelado las dinámicas de trabajo de Aprilia que le llamaron la atención y modificó en su primera experiencia fuera de Ducati.

Jorge Martín continúa en su proceso de recuperación después de una época complicada marcada por la dificultad de las lesiones que ha tenido que superar. Ahora, el madrileño afronta el GP de San Marino en un circuito conocido que facilitará el trabajo de preparación de cara a la competición.

"Aquí, los mapas ya están hechos, y la base de la moto está, más o menos, cuadrada. Habrá que ajustar cuatro cosas para tratar de ir más rápido, y listo", declaraba un piloto un poco frustrado con el hecho de que cada vez que han llegado a un circuito nuevo, algo recurrente últimamente, han tenido que perder mucho tiempo en comenzar desde cero, configurar la electrónica y completar una serie de gestiones que al final condicionan las posibilidades de entrar en Q2.

Lograr esta clasificación es muy importante para esquivar el tráfico pesado de la parte trasera durante las carreras aunque lograr una vuelta rápida acostumbraba a ser una de las virtudes de 'Martinator' en su época Ducati.

En relación con esta escudería, Jorge Martín reconoce que ha experimentado muchas diferencias en Aprilia con respecto a su experiencia anterior y que ha establecido algunas correcciones en las dinámicas de trabajo de su nuevo box.

"Cuando llegué a Aprilia cambié mucho la forma de trabajar en mi lado del taller. El equipo estaba planteado de forma distinta, y ahora lo hemos puesto como toca. Tengo a mi jefe de mecánicos, David Galacho, que ahora también lo es aquí, y con Romagnoli lo tenemos todo bastante encarrilado. El método de trabajo es similar, pero con mucho más trabajo porque tenemos mucha menos información y menos pilotos, y todo recae en nosotros. Lo que había en Aprilia cuando yo llegué era muy distinto a lo que tenemos ahora. Tener a pilotos tan rápidos como los que tenía a mi alrededor en Ducati ayuda mucho a saber qué dirección coger", sentenciaba el piloto madrileño en declaraciones ante la prensa en Misano recogidas por 'Motorsport'.