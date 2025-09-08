¿Por dónde va la Flotilla hacia Gaza? Los primeros barcos atracan en Túnez

"¡Palestina libre!": así sonó la marcha en apoyo a la Flotilla en Roma (Italia) Miles de personas se congregaron el domingo en Roma (Italia), en una marcha propalestina que recorrió el centro de la capital en apoyo a la Global Sumud Flotilla, la flota de embarcaciones que viaja hacia Gaza con el fin de entregar ayuda humanitaria. Cientos de velas iluminaron la marcha, nocturna, en una ciudad que guardó un minuto de silencio por las miles de víctimas de la Franja de Gaza a manos de Israel. Compartir en X

DIRECTO → Los barcos que aún no han llegado a Túnez Mientras que algunas embarcaciones han atracado en Túnez, algunos de los barcos que forman parte de la Global Sumud Flotilla con destino Gaza están de camino, aún navegando entre las Baleares y la costa de Túnez. Los que aún siguen navegando son los siguientes: Osyter Lady

La Pinya

Catalina

All In

Adara Por su parte, Isobella parece haber salido recientemente del puerto de Maó (Mallorca), mientras que Adagio 4 Felicita se encuentra aún en la costa mallorquina. Compartir en X

Con la flotilla en Túnez, Pedro Sánchez condena (otra vez) el genocidio de Israel sobre Gaza El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes, un día después de la llegada de los primeros barcos de la Global Sumud Flotilla a Túnez, nueve medidas frente al "genocidio" que está perpetrando Israel en la Franja de Gaza, que ha condenado de forma explícita. Una batería de acciones que incluyen la consolidación del embargo de armas a Israel a través de un real decreto ley, que formalizará de forma legal y "permanente" la prohibición de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar al Estado hebreo. Una prohibición, ha incidido Sánchez, que su Ejecutivo ya venía aplicando de facto desde octubre de 2023 —aunque ha habido varias controversias y dudas al respecto— y a la que se suman otras ocho medidas, que incluyen la prohibición del tránsito por puertos españoles de barcos que transporten combustible para el Ejército israelí y la denegación de entrada al espacio aéreo español de aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. Compartir en X

Así llegaron los primeros barcos de la Flotilla a Túnez Los primeros barcos de la Global Sumud Flotilla llegaron a Túnez ayer, domingo, atracando en el puerto de Sidi Bou Said próximo a la capital del país con doce activistas a bordo, entre ellos, la sueca Greta Thunberg, la turco-alemana Yasemin Acar y el brasileño Thiago Ávila —que fue detenido en junio tras participar en la Flotilla de la Libertad—, y que han sido recibidos por cientos de tunecinos coreando "Free Palestine" (Palestina libre). Seis días después de su partida de Barcelona, la flotilla ha comenzado a llegar a las costas tunecinas, de donde se espera que parta este miércoles, reforzada por los barcos de la Flotilla de la Resiliencia del Magreb —que forma parte de la coalición—, según ha explicado el activista tunecino y portavoz Wael Nawar en declaraciones recogidas por la agencia tunecina TAP, sobre una acción en la que participan voluntarios de hasta 44 países. Ante la multitud en el puerto, Thunberg ha pronunciado un discurso en el que ha pedido que se mantenga la atención en la Franja de Gaza, denunciando "el genocidio sistemático" en el enclave palestino, "financiado por gobiernos y políticos occidentales". En este sentido, ha hecho un llamamiento al fin de la "complicidad en este genocidio cometido por fuerzas sionistas durante meses, dejando a miles e muertos y heridos". Un hombre con una bandera palestina junto a una niña, con una tunecina, a la espera de la llegada de la Global Sumud Flotilla a Túnez Europa Press Compartir en X

Sentada de protesta en Túnez a la llegada de la Global Sumud Flotilla Ayer, muchos de los barcos de la Global Sumud Flotilla comenzaron a atracar en Túnez, donde ha tenido lugar una sentada frente a la Embajada de Estados Unidos en el país magrebí, un acto que durará una semana y que busca denunciar el apoyo estadounidense a Israel y, en el plano doméstico, rechazar la interferencia de Washington en los asuntos internos tunecinos. La sentada incluye un programa artístico, intelectual, cultural y político, con intervenciones sobre el imperialismo estadounidense y sus intervenciones contra la soberanía nacional como puntos destacados, según ha explicado el activista Dou Jalali a la emisora Mosaique FM. Este acto contará además con varias docenas de manifestantes, entre ellos los inscritos en la Global Sumud Flotilla, así como figuras representativas de organizaciones y partidos que apoyan la flotilla y se oponen a las políticas de Estados Unidos en el mundo árabe y en los asuntos internos de Túnez. Compartir en X

La Flotilla Sumud hace escala en Túnez a la espera de las embarcaciones de la iniciativa magrebí La Flotilla Sumud, que salió con ayuda humanitaria desde costas españolas hacia Gaza, hizo escala este domingo en Túnez, a la espera de que se unan las embarcaciones de la iniciativa magrebí, que aplazó su salida hasta el miércoles 10 de septiembre "por problemas técnicos y logísticos", informó el comité organizador. Los barcos atracaron en el puerto de Sidi Bou Said -a 20 kilómetros de la capital tunecina-, después del retraso de la salida de la flotilla desde Túnez, que tenía previsto unirse en alta mar, y los barcos desde la isla italiana de Sicilia, que este domingo también aplazó su travesía. EFE Compartir en X

Los barcos desde Túnez para unirse a la flotilla a Gaza retrasan su salida al miércoles Los barcos con ayuda humanitaria que tenían previsto salir este domingo desde Túnez, para unirse a la Global Sumud Flotilla o 'flotilla de la libertad', retrasaron su salida al próximo miércoles "por problemas técnicos y logísticos", anunció este sábado la organización. La salida estaba programada este domingo desde el puerto de Sidi Bou Said -a 20 kilómetros de la capital tunecina-, después de su aplazamiento el pasado jueves debido a los retrasos de navegación de las embarcaciones que zarparon desde España. EFE Compartir en X

La flotilla del Magreb, preparada para unirse a la travesía internacional hacia Gaza Embarcaciones con ayuda humanitaria partirán este domingo desde Túnez para unirse a la Global Sumud Flotilla o 'flotilla de la libertad', que salió desde España rumbo a Gaza con el objetivo de denunciar el bloqueo israelí, confirmó este sábado la organización. La salida está prevista desde el puerto de Sidi Bou Said, a 20 kilómetros de la capital tunecina, a las 16.00 hora local, después de su aplazamiento el pasado jueves debido a los retrasos de navegación de las embarcaciones que zarparon desde España. EFE Compartir en X

Cientos de personas dan su apoyo a la flotilla ante la Embajada israelí en Madrid Centenares de personas (entre 800 y 900, según los convocantes) se han concentrado este sábado ante la Embajada de Israel en Madrid para defender a la Global Sumud Flotilla o flotilla de la libertad y exigir que consiga llegar a su destino, Gaza. La movilización ha sido promovida por PararLaGuerra, cuyo portavoz, Joanen Cunyat, ha trasladado a EFE que la protesta ha sido "absolutamente pacífica" y se ha desarrollado sin incidentes. Muchos de los asistentes a la concentración han mostrado las palmas de sus manos pintadas de rojo, y han enarbolado banderas de Palestina y pancartas con lemas como 'La flotilla no se toca' o 'Paremos el genocidio al pueblo palestino'. También se ha leído un manifiesto en cuya lectura ha participado el director de cine Javier Fesser y en el que PararLaGuerra ha reclamado que se respete "la voluntad pacífica y humanitaria" de la flotilla. "Somos una inmensa mayoría quienes rechazamos el genocidio por encima de ideologías, credos y siglas. Y por eso no vamos a parar hasta conseguirlo, llamando cada vez a más sectores de la sociedad a que se unan con todas las iniciativas posibles", reza el comunicado de la entidad convocante. Compartir en X

La misión del 'Life Support', el buque de salvamento que se une a la Flotilla Esta embarcación se suma a la Flotilla para dar soporte de salvamento con la experiencia que les avala desde 2022. Su buque está perfectamente equipado para ofrecer ayuda humanitaria en el mar a personas vulnerables, especialmente a personas migrantes. En cada rescate, tras el correspondiente triaje, las personas rescatadas reciben asistencia en el consultorio médico, en observación o reposan en los bancos cercanos de la zona de acogida. El consultorio, además, está equipado para proporcionar asistencia médica básica y manejo avanzado de emergencias. Una vez estabilizados, el equipo de la 'Life Support' recogen sus datos personales y les asignan kits higiénicos, ropa nueva, comida y agua. Quien lo necesite, podrá descansar en la zona de dormitorios con cierta privacidad gracias a las cortinas y áreas separadas para las familias con niños, mujeres solas y menores no acompañados. Cada persona puede hacer uso de la zona de baños y duchas con la misma privacidad. Compartir en X

Las primeras embarcaciones se aproximan a Túnez Hassan Massoud, periodista de Al Jazeera a bordo de la Flotilla, comparte con alegría el avance de las embarcaciones camino a Túnez para encontrarse con el resto de embarcaciones que se unirán este domingo para emprender, juntos, el camino a Gaza. Compartir en X

La actriz Adèle Haenel se une a la Flotilla La actriz y activista francesa Adèle Haenel ha hecho pública su participación en la Global Sumud Flotilla. Partirá junto al resto de tripulantes desde Túnez, en la salida prevista para este domingo. La actriz que protagonizó la película 'Retrato de una mujer en llamas' ha confirmado su asistencia afirmando que "estamos unidos por un acto pacífico con el fin de abrir un corredor humano y para romper el bloqueo ilegal impuesto por el Estado de Israel en Gaza". Compartir en X

Greta Thunberg desmiente los bulos sobre la Flotilla Parece mentira que ante un acto de ayuda humanitaria pueda haber detractores. La participación de algunas personalidades políticas como Ada Colau enfrenta a seguidores de la oposición pertinente contra la Global Sumud Flotilla, cuyo único fin es el de abrir un corredor humanitario y frenar los ataques de Israel sobre Palestina. Así, la última parada técnica de las embarcaciones en Menorca ha despertado bulos sobre su avance. Greta Thunberg, joven activista climática y tripulante de la Flotilla ha querido aclarar las dudas de lo que ella atribuye a la "propaganda genocida": "No permitiremos que nos disuadan las amenazas infundadas de funcionarios israelíes que usan propaganda genocida en un intento por silenciarnos e intimidarnos de manera desesperada, mientras siguen deshumanizando aún más a los palestinos. Nuestro objetivo está claro: intentar, una vez más, en un acto de solidaridad y de manera pacífica y del lado del derecho internacional, romper el asedio ilegal de Israel" Compartir en X

Del 'Alma' al 'Adagio 4 Felicita': estos son los nombres de las embarcaciones Unas 20 embarcaciones civiles continúan su camino a Gaza, otras tantas se unirán desde Sicilia y Túnez durante este fin de semana para viajar por mar abierto hasta las costas palestinas. Un total de 44 países de diferentes partes del mundo navegan en representación de todas las personas que desean ayudar a los ciudadanos y ciudadanas de Gaza y frenar el asedio de Benjamin Netanyahu. Entre todos ellos, este es el listado de barcos que ofrecen información de su posición en su camino para abrir el corredor humaniario: Alma

Estrella Y Manuel

Adara

Mikeno

Jeannot III

Ohwayla

Inana

Familia Madeira

Sirius

Catalina

Adagio 4 Felicita

Longhaul

Isobella Compartir en X

Casi 30 expertos en salvamento navegan a bordo El equipo del 'Life Support' está formado por un total de 28 personas, de las cuales 9 son marineros, 17 pertenecen al personal de la ONG y hay 2 plazas disponibles para cualquier necesidad a bordo. El equipo sanitario está compuesto, en particular, por 2 enfermeros y 1 médico con experiencia en contextos humanitarios y sanitarios complejos. Además, cuentan con dos mediadores culturales, que desempeñan un papel central, desde el primer contacto con la embarcación rescatada hasta la acogida y cuidado de los náufragos a bordo del barco. las personas rescatadas son escuchadas, informadas de sus derechos y de la posibilidad de solicitar protección internacional. Así, aportan información de aquellas personas con vulnerabilidades específicas a las autoridades y a las organizaciones de apoyo presentes en el puerto final, para facilitar su atención una vez en tierra. Compartir en X

Así es el buque de salvamento 'Life Support' Este buque de salvamento cuenta con 3.001 personas rescatadas desde que comenzara a operar en diciembre de 2022. Con un total de 36 misiones de rescates realizadas en el mar Mediterráneo, posee una eslora de 51 metros y una manga de 12 metros, posee capacidad para acoger a 175 personas, aparte de la tripulación, en una cubierta techada de 270 m² con consultorio médico, zona de baños y duchas, camas y asientos. Junto a ello, 90 m² como zona de reposo y triaje al aire libre. Compartir en X

La Flotilla contará con un buque de salvamento gracias una ONG italiana La ONG italiana Emergency, que ofrece soporte sanitario a víctimas de guerra, se unirá a la Global Sumud Flotilla con uno de sus grandes barcos de rescate. Apodado como 'Life Support', esta nave de 52 metros adaptada para cubrir emergencias de salvamento se pondrá a disposición de la misión, con el fin de abrir un corredor humanitario en Gaza y llevar la ayuda necesaria. Acostumbrados a trabajar en el Mediterráneo para salvar a las personas migrantes, podrá proporcionar ayuda médica. Función que la organización ya realiza en dos centros médicos de Khan Younis (Franja de Gaza). Compartir en X

Actualización desde dentro de la Flotilla El abogado y politólogo Rafael Borrego, español a bordo de la Global Sumud Flotilla, ha actualizado los últimos movimientos de las embarcaciones. A través de sus redes sociales, este activista español actualiza la ruta tras terminar las reparaciones pertinentes en Menorca, con la flotilla reagrupada: "A pesar de los retrasos, seguimos avanzando y llegamos durante el finde a Túnez para recoger a la siguiente flota. Ahora vamos en grupo cerca unos de otros y eso ayuda a mantener alta la moral. Y después de la traumática noche del lunes, el mar se está portando bien." Compartir en X

La Global Sumud Flotilla pone rumbo a Túnez tras atracar dos días en Menorca La Global Sumud Flotilla ha salido este jueves de Menorca y ya se dirige a Túnez después de haber pasado unos días atracada para reparar algunos barcos averiados por los efectos de la tormenta. Así lo ha confirmado con un vídeo en sus redes sociales la exalcaldesa de Barcelona y activista Ada Colau, que se encuentra embarcada en uno de los navíos que participan en esta acción que pretende abrir un corredor humanitario hacia la Franja de Gaza y romper el bloqueo de Israel. Colau ha indicado que la tormenta ha hecho que las barcas más pequeñas tuvieran estas "necesidades técnicas" de parar pero ha incidido en que este alto les ha servido para reorganizar la expedición y asistir a jornadas de formación en caso de emergencia. De este modo, ha indicado que siguen con su misión de abrir este corredor humanitario, algo que ha recriminado que "deberían estar haciendo los gobiernos" por lo que "tiene que hacerlo la población". Europa Press Compartir en X

Los siguientes pasos en la ruta hacia Gaza Tras esta primera parada técnica, una vez reunidas todas las embarcaciones que salieron de Barcelona, la Flotilla seguirá su camino unidos hasta Túnez. En Túnez, una segunda tanda de embarcaciones espera ansiosa su salida prevista para el día 7 de septiembre. Unidas las embarcaciones tunecinas a las que ya navegan conformando la Global Sumud Flotilla, una tercera tanda de barcos partirá desde Sicilia para unirse al resto en aguas internacionales. Todos juntos recorrerán los 2.400 kilómetros de mar Mediterráneo hasta Gaza para organizar el corredor humanitario que necesitan. Así lo cuenta el periodista Yusuf Omar, a bordo de una de las embarcaciones que partieron desde Barcelona. Compartir en X

La Flotilla empieza a salir de Menorca Algunas de las embarcaciones que se encontraban a la espera en la costa de Menorca vuelven a ponerse en camino a Túnez, su próximo destino antes de llegar a Gaza, según informa el medio de comunicación Al Jazeera. Compartir en X

¿Por qué se han detenido los barcos en Menorca? Tras sufrir el impacto de diversas tormentas desde su salida del puerto de Barcelona, que obligó a la Flotilla a volver a puerto, algunos de los barcos más pequeños sufrieron daños que debían reparar. La primera parada técnica se ha hecho efectiva en Menorca, donde las primeras embarcaciones en llegar aguardan a las que necesitan una reparación, así como a aquellas que se quedaron atrás al tener que resguardarse de las tormentas que no podían soportar. Una vez reunidos todos en las aguas más próximas a las Islas Baleares, la Flotilla podrá seguir su camino hasta Túnez, donde las embarcaciones del Magreb esperan su salida prevista para el domingo. Compartir en X

Cambridge se une al apoyo a la Flotilla "from the river..." Desde Cambridge se suman al apoyo internacional que miles de personas ofrecen a la Global Sumud Flotilla en su trayecto hacia Gaza. Desde las ciudades, desde los ríos... Hasta el mar, el apoyo a la Flotilla coge fuerza. Compartir en X

El nieto de Nelson Mandela se unirá a la Flotilla en Túnez Nkosi Zwelivelile 'Mandla' Mandela, nieto del ex presidente de Sudáfrica y mítico activista por los derechos humanos, ha decidido embarcarse en la Global Sumud Flotilla para llegar a Gaza en esta misión humanitaria. Con el fin de continuar con el gran legado de su abuelo, dejaba este mensaje de despedida antes de subir al avión que le llevará hasta Túnez: "Mientras dejo atrás a mi mujer, a mis hijos y a todos mis seres querido, llevo conmigo el legado de mi familia y la lucha que nuestro amado país emprendió para ser la voz de los oprimidos. Nuestra lucha como Sudáfrica está entrelazada con la del pueblo palestino. Mientras exista una sola persona que sufra en el mundo, nuestro trabajo queda lejos de haber terminado. Así, uniéndote a la Global Sumud Flotilla, navegaremos para romper el bloqueo y terminar con la invasión en Gaza. Nuestra misión es la de entregar la ayuda humanitaria, tan necesaria para los más vulnerables. Apóyanos compartiendo nuestro mensaje y enviándonos vuestras plegarias." Compartir en X

¿Cuántos barcos se unirán desde Sicilia? Según el nuevo calendario, este domingo zarparán desde Sicilia 15 embarcaciones con cerca de 200 voluntarios a bordo, que se unirán a otras cinco que partieron el mismo domingo desde los puertos de Génova y La Spezia, en el norte del país. Además, la Flotilla ha anunciado "desfiles , vigilias y flashmobs" entre el jueves y el domingo en muchas ciudades de Italia. EFE Compartir en X

La Flotilla a Gaza aplaza su salida desde Sicilia al 7 de septiembre Las 15 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que debían partir hacia Gaza este jueves desde la isla italiana de Sicilia (sur) han aplazado su salida hasta el domingo 7 de septiembre, debido al "leve retraso por el mal tiempo" de las naves que zarpaban desde España. "La salida desde los puertos sicilianos ha sido aplazada al 7 de septiembre. Una decisión necesaria para garantizar la mejor organización y movernos en total coordinación con las otras embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que zarparon desde España hace dos días con un leve retraso debido al mal tiempo", ha informado la organización. EFE Compartir en X

"Una gravísima complicidad de Italia" "En ambos casos, estaríamos ante una gravísima complicidad de Italia. Por ello presentaremos inmediatamente una interpelación urgente en el Parlamento: no es tolerable que nuestro país ponga a disposición su territorio y sus bases para operaciones militares cuyo único objetivo es prolongar el genocidio en Gaza", concluyó el diputado y portavoz de Europa Verde, Angelo Bonelli. La presencia militar israelí en la base de Sigonella ha generado inquietud en la oposición italiana, que ya se mostró preocupada por las amenazas lanzadas a principios de semana por el ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, diciendo que tratarán "como terroristas" a los miembros de la flotilla. Compartir en X

Los detalles del avión israelí en Sicilia "El avión aterrizó en Sigonella a las 18:40 horas (16:40 GMT) del martes 2 de septiembre y permaneció en la base durante 3 horas y 35 minutos antes de regresar a Israel", reveló el periodista experto en migración Sergio Scandura, de Radio Radicale, quien difundió las imágenes del radar en X. Las primeras informaciones señalan que se trató de aviones que se encargaban de reabastecimiento de combustible y transporte de mercancías, según informaron los medios. Bonelli calificó de "inaceptable" el uso de territorio italiano por parte de la aviación militar israelí y cuestionó si la operación tuvo como objetivo "espiar a la flotilla" o bien "cargar material bélico". EFE Compartir en X

Denuncian la presencia de aviones israelíes en Sicilia La alianza Verde Izquierda (AVS) italiana denunció durante la tarde del miércoles que varios aviones militares israelíes sobrevolaron Sicilia y aterrizaron en la base militar de Sigonella (sur), en una operación que ha generado preocupación ante la salida de la Flotilla hacia Gaza. El diputado y portavoz de Europa Verde, Angelo Bonelli, exigió explicaciones inmediatas al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni tras la publicación de registros de vuelo que revelan la llegada a Sigonella de un avión militar israelí procedente de la base aérea de Nevatim, en Israel, según explicaron medios locales. EFE Compartir en X

El ejército israelí entrena a su división naval El ejército de Israel ha confirmado que su división naval ha estado realizando diferentes ejercicios marítimos pocas horas después de que la Global Sumud Flotilla comenzase su trayecto hacia Gaza desde el Moll de la Fusta, en el puerto de Barcelona. Según informa el periódico israelí 'The Times od Israel', esta sección naval del ejército habría estado practicando sus ejercicios marítimos valorando "una variedad de escenarios de combate" diferentes. Compartir en X

La Flotilla Global Sumud asegura que drones sobrevolaron las embarcaciones en Baleares La Flotilla Global Sumud ha alertado que este martes por la noche detectaron la presencia de drones que sobrevolaban las embarcaciones que se encontraban frente a las costas de Mallorca y Menorca, por lo que han exigido al Gobierno central que les preste protección diplomática. Los integrantes de la expedición que se dirige a Gaza para abrir un corredor humanitario y evidenciar el genocidio han indicado que "no han podido confirmar su origen" pero este incidente les genera una "seria preocupación" por la seguridad de una misión "civil, pacífica y no violenta". En una nota de prensa, la entidad propalestina organizadora de la acción, Global Movement to Gaza, ha resaltado que este episodio les recuerda precedentes recientes contra flotillas solidarias. Europa Press Compartir en X

La Flotilla a Gaza aplaza su salida desde Sicilia al 7 de septiembre Las 15 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que debían partir hacia Gaza este jueves desde la isla italiana de Sicilia (sur) han aplazado su salida hasta el domingo 7 de septiembre, debido al "leve retraso por el mal tiempo" de las naves que zarpaban desde España. "La salida desde los puertos sicilianos ha sido aplazada al 7 de septiembre. Una decisión necesaria para garantizar la mejor organización y movernos en total coordinación con las otras embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que zarparon desde España hace dos días con un leve retraso debido al mal tiempo", ha informado la organización en Instagram. El pasado domingo, 20 barcos de la flota zarparon desde el puerto de Barcelona con ayuda humanitaria en dirección a Gaza, pero tuvieron que retroceder a causa de las malas condiciones meteorológicas. "La prioridad sigue siendo la seguridad: juntos somos más fuertes y más protegidos", añadieron. Según el nuevo calendario, este domingo zarparán desde Sicilia 15 embarcaciones con cerca de 200 voluntarios a bordo, que se unirán a otras cinco que partieron el mismo domingo desde los puertos de Génova y La Spezia, en el norte del país. Además, la Flotilla ha anunciado "desfiles , vigilias y 'flashmobs'" entre el jueves y el domingo en muchas ciudades de Italia. EFE Compartir en X

El 'mal de mar', un problema para la tripulación Las inclemencias meteorológicas y el fuerte oleaje ha despertado el conocido como 'mal de mar' en parte de la tripulación. Thiago Ávila bromeaba junto a su compañero, el periodista Yusuf Omar, durante las noches de tormentas que el fuerte oleaje tan solo sería un problema para todo aquel que no llevase biodramina consigo. Un mareo molesto que el propio Yusuf resume con un toque de humor en este vídeo: "Mi estómago en la Flotilla" bromea. Compartir en X

El concejal de ERC que navega hacia Gaza como capitán de barco voluntario Jordi Coronas es concejal de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en Barcelona, pero también es capitán de barco. Además, es solidario, y se ofreció voluntario para aportar sus conocimientos marítimos a alguno de los barcos que conforman esta flotilla internacional. Así lo confirmaba el partido a través de una noticia en La humanitat. "El concejal republicano en el Ayuntamiento de Barcelona y miembro de la Ejecutiva Nacional como Secretario de Estrategia Metropolitana, Jordi Coronas, formará parte de la tripulación y capitaneará uno de los barcos." En una de sus últimas publicaciones, ya a bordo de su embarcación, recordaba tras las noches de tormenta que han estado dificultando la travesía: "El mar es un medio hostil. La meteorología y la fragilidad de muchos de los sistemas de estos barcos requieren revisiones. La seguridad siempre es lo primero en la toma de decisiones. La misión sigue adelante y estamos todos bien. Eso es lo único que importa ahora. El resto es ruido." Compartir en X

La Global Sumud Flotilla llega a las Islas Baleares La gran mayoría de las embarcaciones de la Flotilla de la Libertad pasaban durante las últimas horas por las Islas Baleares en su camino a Gaza. Siete de las mismas realizaron una parada técnica en los puertos de Mallorca y Menorca para poder ser reparadas, revisadas y puestas a punto para continuar su camino, mientras el resto aguardaba por ellas en alta mar. Así lo cuenta la activista, jurista y politóloga Alejandra Martínez Velasco: Compartir en X

La flotilla del Magreb aplaza su salida desde Túnez Los barcos de la Global Sumud Flotilla o Flotilla de la Libertad que tenían previsto salir desde Túnez rumbo a Gaza durante el día de mañana para unirse en el Mediterráneo a las embarcaciones que partieron desde Barcelona, aplazaron su salida hasta el domingo 7 de septiembre, debido al retraso inicial causado por las condiciones meteorológicas. Según un comunicado de la organización magrebí, "la decisión se debe, en primer lugar, al retraso de un día en la salida de la flotilla desde Barcelona, que obligó a reprogramar sus horarios de zarpe desde varios puntos y, en segundo lugar, a las adversas condiciones meteorológicas". EFE Compartir en X

Sin agua suficiente: la vida sin lujos en las embarcaciones "Tenemos un problema con el agua: no tenemos la suficiente para ducharnos, así que usamos el agua del mar para ello. Para ser sincero, no me importa en absoluto." Así relata Thiago Ávila, con una sonrisa, una de las escenas cotidianas en las embarcaciones de la Flotilla. Junto a su compañero de embarcación, el periodista Yusuf Omar, comparten el día a día a bordo de la Global Sumud Flotilla. Yusuf se extiende en el relato a través de sus redes sociales: "Tan solo llevo 48 horas en este yate y ya sé lo duro que es este viaje. Dormimos muy apretandos, muchos de nosotros nos tumbamos en la cubierta, expuestos al viento y al sol. Comiendo platos humildes. Sin duchas. Veinte personas compartiendo un oceáno como baño." Como él mismo indica, sin duda un lujo comparado con la situación de la población palestina en Gaza. Compartir en X

Cientos de activistas se preparan en Túnez para unirse a la Flotilla El político irlandés Paul Murphy comparte con orgullo los avances en las jornadas de entrenamiento previas (y obligatorias) a embarcarse en la Global Sumud Flotilla.Desde Túnez, cientos de participantes ya se preparan para unirse a la siguiente tanda de embarcaciones que partirán en los próximos días del puerto tunecino al grito de "Free, Free, Free Palestine!" ("Libre, libre, Palestina libre!"). Compartir en X

Irene Montero se dirige a Ursula von der Leyen para pedir protección a la Flotilla Sumado a la solicitud de Ione Belarra y al hilo de la promesa del ministro Albares en declaraciones para Rac1, Irene Montero, como altavoz de Podemos en el parlamento europeo, solicita la protección de la Flotilla y el cumplimiento de la legalidad internacional a través de redes sociales: Compartir en X

Los palestinos graban un esperanzador mensaje en la arena Siempre que las comunicaciones lo permiten, en las embarcaciones de la Flotilla mantienen el contacto constante con Gaza. Entre tanta preocupación, un acto cargado de emoción y esperanza moviliza a los palestinos en la costa de Gaza. De cara al mar, grabado en la arena, un mensaje de bienvenida aguarda la llegada de la ayuda humanitaria: "Bienvenida Global Sumud Flotilla, romped con el asedio": Compartir en X

Activistas italianos amenazan con bloquear el puerto de Venecia si Israel frena la Flotilla a Gaza Su mensaje es claro: "Si bloquean la Flotilla, bloquearemos el puerto de Venecia". Así lo comparten en sus redes sociales el sindicato italiano de derechos laborales ADL Cobas. Junto al Centri sociali del NordEst lanzan esta declaración pública asegurando que "si la Flotilla es detenida, nos movilizaremos para bloquear el puerto de Venecia" en su nota, así como la denuncia por las amenazas del ministerio de defensa israelí de catalogar como terroristas a la tripulación de la Flotilla: "Las amenazas del ministro dejan poco espacio a la ilusión. Pero es precisamente por eso que debemos estar presentes, y nos moveremos con determinación." Compartir en X

Ignatius Farray pide "un mínimo de dignidad" al Gobierno y a la UE El humorista Ignatius Farray se suma a la causa de 'Artistas con Palestina' a la que pertenece Eduard Fernández para lanzar un mensaje en consonancia con el de la Global Sumud Flotilla. "Pido al Gobierno de España y a la Unión Europea un mínimo de dignidad", para que rompan relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel para "parar, de alguna manera, el horror y la masacre que se está cometiendo sobre el pueblo palestino". Compartir en X

El Handala surcó el mar "por los niños" El 13 de julio la Coalición de la Flotilla de la Libertad volvía a zarpar, esta vez con su barco 'Handala', desde el puerto italiano de Siracusa para un nuevo intento de romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza en una misión que dedicaban a los niños de Gaza. La Flotilla de la Libertad parte de nuevo a Gaza a bordo del 'Handala': "Esta misión es por los niños" Compartir en X

La Flotilla de Mujeres y el Marianne La Flotilla de la Libertad III llegó en 2015 con el Marianne de Gotemburgo como cabeza de la flotilla. El 29 de junio la marina israelí lo interceptó cuando se encontraba a 100 millas náuticas de la costa gazatí. Un año después, activistas, parlamentarias y diferentes activistas defensoras de los derechos humanos conformaron una flotilla de mujeres que zarpó en 2016. El 5 de octubre fue interceptado por la marina israelí, esta vez, a tan solo 35 millas de la costa de Gaza. Compartir en X

La Flotilla de la Libertad II que zarpó en 2011 Tan solo un año después del brutal ataque al Marvi Marmara, más de diez embarcaciones con alrededor de 400 personas intentaron zarpar de nuevo. Sin embargo, según Amnistía Internacional, la partida de los buques se vio frenada por una operación diplómatica desplegada, de nuevo, por Israel. Tan solo el barco francés Dignite al-Karama consiguió llegar a aguas internacionales, pero tampoco logró llegar a la costa de Gaza. Compartir en X

Así fue la primera flotilla que partió a Gaza en 2008 Los primeros en intentar romper el bloqueo de Israel sobre el territorio de la Franja de Gaza por vía marítima fueron Movimiento Gaza Libre cuando en 2008 lograron llegar a sus costas. Al menos así lo recuerda Al Jazeera, que asegura que cinco barcos del total de 31 que surcaron el mar desde 2008 hasta 2016 llegaron a Gaza. Quizás por ser las primeras, fueron las únicas que consiguieron llegar sin ser interceptadas. Compartir en X

¿Cuántos kilómetros recorrerá la flotilla? Se estima que las embarcaciones de la flotilla recorrerán unos 3.000 kilómetros hasta llegar a Gaza, lo que se traduce en unas 1.620 millas náuticas a través del mar Mediterráneo. Los coordinadores de la Global Sumud Flotilla estiman que tardarán cerca de 8 días en alcanzar su puerto de destino para abrir el corredor de ayuda humanitaria por mar. Ante los contratiempos sufridos en los primeros días tras su salida de barcelona, este periodo podría verse aumentado y su llegada a Siclia y Túnez -primeras paradas antes de llegar a Gaza- retrasada, aunque por el momento es difícil confirmarlo con exactitud. Compartir en X

Problemas en la comunicación por radio La tormenta ha estado dificultando la comunicación entre las diferentes embarcaciones de la flotilla, hasta el punto de que algunas de sus embarcaciones han perdido la comunicación por radio por completo. Equipados con dispositivos para realizar conexión por internet, algunos de ellos también han estado dando fallos durante las últimas horas. A pesar de los contratiempos sufridos durante estas primeras horas y mientras esperan la recuperación de sus vías de comunicación, las embarcaciones mantienen un ritmo de unos 3 nudos en su ruta a través del mar Mediterráneo hasta llegar a su primera parada en Túnez, donde otra tanda de embarcaciones se unirán a esta grandiosa Global Sumud Flotilla. Compartir en X

La tormenta que ha afectado a la flotilla Una tormenta electromagnética se posaba sobre la flotilla durante la noche del lunes, horas después de que las embarcaciones volvieran a partir del puerto de Barcelona en su segundo intento. Un mar muy revuelto, con olas enormes, vientos huracanados y relámpagos se lo ha puesto difícil a la flotilla durante la noche del lunes. Con todo bien amarrado en cubierta, el capitán del barco en el que viajaba Thiago Ávila, activista brasileño que ya se había embarcado en las anteriores misiones rumbo a Gaza, advertía a sus tripulantes que se resguardaran y evitaran mantenerse en cubierta para evitar caer por la borda. Así lo ha retransmitido el periodista Yusuf Omar. Compartir en X

La emotiva despedida de Yusuf con sus padres antes de embarcar "Mi madre me ha visto subir a la flotilla, sin saber si volveré a pisar tierra de nuevo", con este texto acompaña su publicación el periodista digital Yusuf Omar, que navega a bordo de la flotilla, con el vídeo en el que se despide de su madre y su padre poco antes de emprender su ruta. "No estoy preocupado por el daño físico que pueda sufrir, me preocupa que no pueda volver a casa", comenta Yusuf sobre una preocupación que comparte con su madre. "Necesitaba estar aquí por si no te vuelvo a ver", comenta Bilkish Omar, una madre que a pesar del dolor de estómago que sintió al saber que su hijo se unía a esta peligrosa misión humanitaria, supo responder por ella y por el hijo de dos años que Yusuf deja en tierra. Compartir en X

Los delfines 'se unen' a la flotilla Uno de los tripulantes más activos en redes sociales es Yusuf Omar. Periodista especialmente conocido en redes sociales, es experto en crear contenido para consumo en teléfonos móviles. Quien fuera reportero 'social media' para la CNN, ha trabajado como corresponsal en el extranjero con solo una herramienta: su teléfono móvil. Ahora, se embarca en la Global Sumud Flotilla para hacer lo que mejor sabe hacer: contar la noticia desde dentro, compartir las historias que se vivirán en su embarcación y difundir el mensaje que cada día retransmite en la cuenta de noticias sobre Palestina que fundó: Seen Palestine. Desde el domingo ya ha publicado más de 20 vídeos que relatan su camino hacia Gaza junto al resto de tripulantes. En uno de sus últimos vídeos, por ejemplo, muestra a varios delfines que se aproximan a su pequeña embarcación: Compartir en X

¿Qué ha pasado para que varias embarcaciones hayan vuelto a puerto? Hace unas horas hemos podido saber que varias embarcaciones pequeñas que conforman la flotilla han tenido que regresar al puerto de Barcelona debido a las inclemencias del tiempo en la zona. Desde una de las embarcaciones que siguen en camino, compartían la última información al respecto: "Ha sido una noche difícil, tuvimos una tormenta mucho más fuerte de lo que habíamos anticipado", comentan. Tras confirmar que "todo el mundo está bien", aseguran que decidieron tomar esta drástica medida para mantener a sus tripulantes a salvo. A pesar de esta baja, "la flotilla continúa". Compartir en X

El actor Liam Cunningham ('Juego de tronos'), a bordo de la Flotilla Otra personalidad conocida a nivel internacional que se suma a la misión global es el actor Liam Cunningham, quien interpretó al personaje de Davos Seaworth en la serie 'Juego de tronos'. Especialmente comprometido con fines sociales, se embarcaba en la flotilla desde Barcelona, donde decidió hablar al público asistente poco antes de partir. "Tenemos la oportunidad de parar esto tan pronto como sea posible", afirmaba, para aclarar que "esto no va sobre política, va de seres humanos." Además, recordaba el fin de la Global Sumud Flotilla: intentar alimentar a gente al borde de la inanición. Compartir en X

