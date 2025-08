Las cláusulas secretas del contrato de Frederic Vasseur como líder del equipo Ferrari

Ferrari ha zanjado los rumores sobre una crisis interna, al menos hasta lo que resta de año. Los de Maranello anunciaron la permanencia de Frederic Vasseur con un nuevo contrato multianual que se ha rumoreado que tiene garantizados los próximos cinco años. Viendo los últimos acontecimientos acaecidos en la Fórmula 1, el futuro a largo plazo no está garantizado.

Prueba de ello es Christian Horner. Al británico le restaban cinco años de contrato y ha sido fulminado de Red Bull. Y eso que en su caso era una pieza fundamental en el organigrama de Milton Keynes porque desempeñaba su cargo desde la primera temporada del equipo en la competición allá por 2005.

El 2026 es un año fundamental para todos los equipos, incluido Ferrari. La nueva reglamentación reinicia a cero el trabajo de los coches, tanto en aerodinámica como en motor, y los italianos deben fabricar un coche para convertirse en el rival a batir el año que viene.

No triunfa un piloto de la escudería italiana desde el 2007 con Kimi Raikkonen, aprovechando la guerra de McLaren y desde 2008 un título de Constructor. El fracaso en el diseño del monoplaza podría hacer rodar la cabeza de Vasseur, sin embargo, tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton.

"Estoy realmente contento. La verdad que no es una sorpresa, pero estoy contento. A lo largo del último mes ha habido muchos rumores como siempre es habitual alrededor del equipo, así que tener esa notica oficial es importante y estoy contento", ha valorado el monegasco.

"Me enteré ayer y ya han oído mis comentarios positivos sobre Fred, así que... se lo dije a todo el mundo. No hay nada más que añadir. Ya dije que fue la decisión correcta, Fred me fichó", ha apostillado el británico en declaraciones a 'Marca'.