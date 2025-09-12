Ahora

Una decisión inesperada

Armani dejó escrito en su testamento que deseaba que Louis Vuitton o L'Oréal compraran parte de la marca

La letra pequeña El documento establece que deberá venderse el 15 % del capital de la empresa a un gran grupo del sector. Esta participación deberá ofrecerse de forma prioritaria a conglomerados como Louis Vuitton, EssilorLuxottica o L’Oréal.

Una semana después de su muerte, salen a la luz los detalles del testamento de Giorgio Armani, fallecido el pasado 4 de septiembre a los 91 años. El legendario diseñador italiano, considerado uno de los últimos grandes empresarios del lujo europeo, dejó instrucciones precisas para el futuro de su imperio. El documento establece que, un año después de la apertura del testamento, que tuvo lugar el pasado martes, deberá venderse el 15 % del capital de Giorgio Armani S.p.A. a un gran grupo del sector, en un plazo máximo de 18 meses. Esta participación deberá ofrecerse de forma prioritaria a conglomerados como Louis Vuitton, EssilorLuxottica o L’Oréal. Además, entre tres y cinco años más tarde, el comprador elegido tendría derecho a adquirir hasta un 54,9 % adicional de la empresa.

Como alternativa, Armani contempló la salida a Bolsa de la firma en un plazo máximo de ocho años. En este escenario, la Fundación Giorgio Armani, creada para custodiar su legado, mantendría siempre al menos un 30,1 % de control.

La decisión sorprende en una compañía que, desde su fundación en 1975, se había mantenido independiente frente a los gigantes del lujo. Armani había sido uno de los pocos diseñadores que resistió tanto la venta como la cotización en los mercados bursátiles, supervisando personalmente todos los aspectos de su negocio.

El testamento, redactado en dos versiones manuscritas en marzo de 2025, refleja la voluntad del diseñador de planificar una transición ordenada. La Fundación Armani recibirá la totalidad de las acciones de la empresa, con distintos derechos de voto repartidos entre su socio y mano derecha, Pantaleo Dell’Orco, y dos sobrinos.

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. Un portavoz de EssilorLuxottica ha asegurado que el grupo analizará "con atención" la propuesta y ha destacado el "orgullo" de haber sido mencionado en los últimos deseos de Armani. Con esta decisión, el modisto deja marcado un nuevo rumbo para la casa que lleva su nombre, poniendo fin a medio siglo de independencia en el mundo del lujo.

Una herencia milmillonaria

El patrimonio global de Armani, estimado en 12.000 millones de euros, incluye además obras de arte, propiedades en varias ciudades y países, y participaciones en EssilorLuxottica y el club de baloncesto Olimpia Milano.

