George Russell ve a Aston Martin en la batalla: "Vuelven a ser rápidos"

El piloto británico de Mercedes no ha dudado en ensalzar la mejora de rendimiento de Aston Martin en este Gran Premio de Países Bajos.

"Va a ser una lucha entre los Aston, Max y nosotros"

George Russell se ha consolidado como el cabeza de lista de Mercedes. El piloto británico se ha consagrado en el equipo alemán y es ya el líder de los Brackley. En unos años en los que Mercedes ya no es lo que era, Russell sigue logrando grandes resultados casi todos los fin de semanas.

En esta ocasión, el piloto británico parece tener una buena opción de lograr un muy buen resultado en Zandvoort, en el Gran Premio de Países Bajos. Sin embargo, parece que un nuevo equipo puede fastidiarles. Ese es Aston Martin, quien, para Russell, vuelven a competir en lo más alto.

"Estas últimas carreras han sido sorprendentes. Aston tuvo una mala racha, pero en Hungría estuvieron realmente fuertes y lograron un gran resultado. Aquí vuelven a estar rápidos", ha señalado el piloto de Mercedes tras las sesiones del viernes.

"Ferrari hoy parecían lejos, pero seguro que pueden darle la vuelta muy rápido. Y lo mismo con Max, que en Hungría sufrió, pero creo que aquello fue más una excepción. Ahora mismo parece que va a ser una lucha entre los Aston, Max y nosotros, aunque estoy seguro de que Ferrari se meterá ahí también", agregó.

Veremos si realmente la escudería Aston Martin es capaz de competir por las primeras posiciones durante este fin de semana y de si Fernando Alonso consigue competir de tú a tú con George Russell.