Un año para que la Fórmula 1 llegue a Madrid: ¿Cómo están las obras de Madring?

'Jugones' ha estado este jueves en los alrededores de IFEMA para presenciar de primera mano en qué punto se encuentra la construcción del trazado madrileño.

Más de 500 operarios trabajan en el circuito de Madring con una fecha en el horizonte: el 11 de septiembre de 2026.

Ese día se reabrirá la veda de la Fórmula 1 en Madrid con los Libres 1 del Gran Premio que albergará la capital de España.

Por el momento solo pasan turismos, pero en un año veremos a los monoplazas alcanzar velocidades de más de 300 kilómetros por hora.

'Jugones' se ha desplazado este jueves a las obras para observar de primera mano en qué punto se encuentran.

El circuito, que estará asfaltado a principios de junio, cuenta con curvas complicadas, largas rectas y la joya de la corona: La Monumental, una curva peraltada de más de 500 metros que va cogiendo forma.

Las entradas estarán a la venta el próximo 23 de septiembre y se prevé un lleno total en el primer Gran Premio de Madrid en los alrededores de IFEMA.