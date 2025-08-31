El desastre de Ferrari en Zandvoort: Ni Hamilton ni Leclerc terminaron la carrera

La escudería italiana vivió una carrera para olvidar en la que abandonaron sus dos pilotos durante el regreso de la fórmula 1 después del parón de verano.

El regreso del 'Gran Circo' después del parón de verano fue muy aciago para la escudería de Ferrari, que continúa en receso. Charles Leclercy Lewis Hamilton partían desde la sexta y la séptima posición en la carrera del domingo del GP de los Países Bajos.

El británico venía con ganas de reivindicarse después de la mala dinámica con la que se fue a las vacaciones. Por otra parte, el monegasco pretendía continuar el trazo de la estela que le había mantenido en la lucha por las primeras posiciones durante las últimas carreras.

Sin embargo, el agua en Zandvoort castigó a un Lewis Hamilton que perdió el control del monoplaza y acabó contra el muro en curva 3 de la vuelta 24. El infortunio seguiría cebado con la escudería italiana y en la vuelta 53 sería Leclerc el que se tocaría con Antonelli al salir del 'Pit Lane' para terminar contra el muro.

Fin de semana negro para Ferrari que terminó con sus dos pilotos descalificados y abatidos. Además, a estos abandonos hay que sumar el de un tercer competidor que tampoco completó la carrera. Lando Norris experimentó un fallo en su monoplaza que le puede costar el campeonato del mundo.