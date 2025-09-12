Marc Márquez asume que es el favorito para ganar en casa de Valentino Rossi

El octocampeón del mundo asume que no puede ir en Misano con "perfil bajo" y señala a Bezzecchi como el mejor del resto.

Tras quedar quinto en los FP1 del Gran Premio de San Marino, Marc Márquez ha vuelto a imponer su ley en la Práctica de la tarde de este viernes.

"No ha sido un día fácil, aunque sí que por la tarde me he encontrado mucho mejor, pero por la mañana, hemos salido y he tenido que respirar debajo del casco, porque la sensación no era del todo buena. Había cambiado mucho respecto a Catalunya; la moto estaba rebelde, todo muy agresivo, iba peleándome con la moto", ha explicado tras quedar primero.

Y eso que por la mañana sus sensaciones con la Ducati no eran las mejores: "He respirado, he hecho un poco de 'reset' para esta Práctica de la tarde, he entendido que no podía pilotar de esa manera y me he adaptado a ese punto. Luego, ya el equipo me ha ayudado a tener mejores sensaciones".

De hecho, no esconde que es el favorito para ganar en casa de Valentino Rossi: "¿Favorito? De momento, sí. No lo puedo negar. Soy el primero que cuando me decís: ‘No, vas de perfil bajo’, siempre intento explicar la realidad. Hoy, en la pista, éramos los que teníamos más ritmo".

Por último, el octocampeón ha señalado a quién ve como su rival a batir: "No me he mirado los ritmos, pero creo que Bezzecchi, por lo que he visto de tiempos y de ritmo, era el que estaba más cerca".