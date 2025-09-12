Máxima tensión entre el PSOE y Ayuso en la Asamblea de Madrid: "Es una mala persona y una presidenta nefasta"

¿Qué están diciendo? La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha puesto "del lado de los genocidas" ante la masacre en Gaza.

Durante el Debate sobre el estado de la Región, Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, criticó duramente a Isabel Díaz Ayuso, calificándola de "mala persona" y "nefasta presidenta". Espinar acusó a la pareja de Ayuso de defraudar a Hacienda y denunció que la Comunidad de Madrid ha incrementado su facturación con Quirón, mientras la sanidad pública empeora. Además, criticó a Ayuso por su postura respecto a la situación en Gaza. En respuesta, Díaz Ayuso defendió su libertad de elección personal y destacó la importancia de Quirón Salud, acusando a la izquierda de querer desmantelar la sanidad pública.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha afirmado este viernes de forma tajante que "lo único" que puede decir de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es que "es una mala persona" y una "nefasta presidenta".

Así lo ha declarado durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Región, celebrado en la Asamblea de Madrid, donde ha destacado, además, que fueron "15 las facturas falsificadas por su pareja para defraudar a Hacienda y conseguir 2,5 millones de beneficios desorbitados".

En este sentido, Espinar ha acusado a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, de "multiplicar por siete sus ingresos con su único cliente, Quirón", a lo que ha añadido que desde que la líder popular es presidenta, la Comunidad de Madrid "multiplica por cuatro la facturación con Quirón".

"El círculo virtuoso que lo explica todo es que usted le paga a Quirón más de 5.000 millones, y los madrileños se quedan con una sanidad pública peor, pero usted tiene un aticazo de lujo", ha manifestado la socialista, tras lo que ha pedido a Ayuso que dimita por "mentir" y "no tener corazón".

Espinar: "Se pone del lado de los genocidas"

En lo referente a la situación en la Franja De Gaza, Espinar ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de ponerse "del lado de los genocidas": "Frente al sufrimiento de un pueblo, frente a las ejecuciones de personas hambrientas cuando recogen comida, frente al bombardeo de hospitales y escuelas, frente a la matanza de niños y asesinatos de periodistas, frente a dos millones de desplazados y frente a 63.000 muertos, usted, Isabel Díaz Ayuso, se pone con los genocidas".

Por todo ello, ha subrayado, lo único que puede decir de ella "es que es una mala persona y, en el ámbito político, una nefasta presidenta". Así, Espinar ha señalado que Ayuso "ayer se dio un festival de números", a lo que ha apostillado que "se olvidó de la de tres años, nueves meses y un día que se pide a su pareja por defraudar a Hacienda".

"Más números, el de casi un millón en lista de espera sanitaria; 600 familias en San Fernando de Henares que no saben cuánto tiempo más van a soportar el problema que ustedes crearon con el Metro. Usted, que vive en un ático de 5.000 euros debería saber que de limosnas no se vive", ha manifestado.

Por último, Mar Espinar ha destacado el "número más cruel" que "le perseguirá toda la vida": "El de las 7.291 personas que fallecieron en las residencias de la Comunidad a causa de sus protocolos". De esta forma, la portavoz del PSOE ha reclamado a Ayuso que "pida perdón y explique a sus familiares por qué permitió que murieran así".

Ayuso: ¿Tengo que salir con el hermano de Sánchez?

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a las declaraciones de Mar Espinar, señalando que le dicen la pareja que tiene que tener: "Tengo que pedir permiso a la oposición por la pareja que tengo que tener; ahora resulta que yo no puedo salir con nadie que se relacione con nadie que se relacione con la empresa privada", ha expresado.

Así, se ha preguntado: "¿Ahora resulta que tengo que salir con el hermano de Sánchez? ¿Quiere salir alguien del PSOE conmigo? ¿Me puede dejar Zapatero alguno de sus pisos? ¿Y también me tienen que decir dónde tengo ir de vacaciones, a República Dominicana o a Venezuela?". "Pues les voy a explicar por qué me gusta ir a Miami: porque allí hay muchos cubanos o venezolanos que han huido del comunismo y del socialismo, y me encanta porque son gente alegre, con ganas, de mejorar y no como ustedes. Me encanta ir a EEUU porque allí defienden la libertad y, como mujer que soy, allí me siento muy libre", ha añadido.

Tras ello, se ha querido "meter en cómo la izquierda empobrece a este país", al tiempo que ha defendido que Quirón Salud "es el grupo de sanidad más importante de Europa·". "Solo quieren destrozar la colaboración público-privada, y lo que realmente quieren ustedes es desguazar a la sanidad pública. Váyanse a la puerta de la Fundación Jiménez Díaz para ver cómo tratan a sus pacientes. Quirón Salud es un grupo que ha hecho mucho por la sanidad madrileña", ha manifestado.

Por otro lado, la líder del PP en Madrid ha criticado que "ahora resulta que Franco es de rabiosa actualidad y Venezuela es el pasado". "Y ustedes son unos sectarios y solo les interesan los muertos según de dónde vengan; y si tuvieran coherencia, vendrían al acto de homenaje al Holocausto en la Asamblea de Madrid", ha declarado, respondiendo así a los ataques de la oposición por su actitud en lo referente a la masacre de Gaza.

En este sentido, Isabel Díaz Ayuso ha destacado que "se está atentando contra la seguridad e integridad de los ciclistas de La Vuelta". "Y muchas familias que este fin de semana querían disfrutar de La Vuelta, ahora tienen miedo por sus actos. Se dedican a minar la imagen internacional de España", ha lamentado, tras lo que ha lanzado una pregunta: "¿Se va a mejorar este conflicto de Gaza por perseguir ciclistas?".