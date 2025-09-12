Trump anuncia que hay un sospechoso detenido por el crimen de Charlie Kirk: "Espero que lo condenen a muerte"

Los detalles El presidente de EEUU ha apuntado que las Fuerzas del Orden habrían detenido a un hombre sospechoso de haber cometido el asesinato.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este viernes que "con un alto grado de certeza" se ha detenido al supuesto asesino del activista conservador Charlie Kirk, quien murió tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado miércoles, y ha dicho que espera que "condenen a muerte" al autor de este "atroz asesinato".

"Creo con un alto grado de certeza que lo tenemos bajo custodia", ha declarado Trump a 'Fox News' durante una entrevista, a lo que ha añadido que ha sido una persona que conoce al sospechoso quien lo ha entregado. En concreto, habría sido su pastor quien contactó con un agente federal, y ambos habrían involucrado al padre del sospechoso.

Precisamente, el FBI había publicado un vídeo este jueves del sospechoso y había ofrecido una recompensa de 100.000 dólares a cambio de información. En las imágenes, se veía a un hombre vestido de negro descendiendo del techo de un edificio del campus, tras lo que se alejaba del lugar por una autopista cercana.

En la misma línea que Trump, el gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo en una rueda de prensa donde no se admitieron preguntas que cuando el responsable fuese identificado y detenido, se pediría la "pena de muerte" por el crimen.

Charlie Kirk, de 31 años, participaba en un foro universitario como los que organizaba en campus universitarios desde 2012, donde debatía de manera confrontativa con estudiantes liberales, cuando recibió un disparo en el cuello desde un techo cercano, lo que le provocó la muerte.

El presidente, Donald Trump, anunció que otorgará a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad, calificando el asesinato como "atroz" y describiendo a Kirk como "un gigante de su generación y una inspiración para millones".