Exteriores convoca a la encargada de negocios de Israel tras las palabras "falsas y calumniosas" de Netanyahu

Pedro Sánchez y José Manuel Albares en el Congreso de los Diputados

Los detalles El Ministerio reacciona así a las palabras del primer ministro israelí, que acusó a Pedro Sánchez de verter una "flagrante amenaza genocida" contra Israel agarrándose a una frase sobre "armas nucleares".

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España para "rechazar tajantemente las falsas y calumniosas declaraciones del primer ministro de Israel", Benjamin Netanyahu.

Netanyahu acusó a España de lanzar a España una "flagrante amenaza genocida contra Israel" y este jueves el Gobierno ya expresó su rechazo a estas manifestaciones mediante un comunicado de Exteriores.

El Gobierno responde así a las graves palabras de Netanyahu contra Sánchez, en las que aseguraba que "la Inquisición Española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático de judíos en masa durante el Holocausto no le bastan a Sánchez".

Es la interpretación que hace Netanyahu de la declaración institucional de Sánchez este lunes, cuando pidió el cese "inmediato" de la violencia en Gaza. "España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo", afirmó.

Esa alusión a las armas nucleares hizo al mandatario israelí hablar de una "flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo", algo que para el Ministerio de Asuntos Exteriores suponen unos "falsos y calumniosos comentarios" por parte de Netanyahu.

