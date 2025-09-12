Ahora

Choque diplomático

Exteriores convoca a la encargada de negocios de Israel tras las palabras "falsas y calumniosas" de Netanyahu

Los detalles El Ministerio reacciona así a las palabras del primer ministro israelí, que acusó a Pedro Sánchez de verter una "flagrante amenaza genocida" contra Israel agarrándose a una frase sobre "armas nucleares".

Pedro Sánchez y José Manuel Albares en el Congreso de los DiputadosPedro Sánchez y José Manuel Albares en el Congreso de los DiputadosGetty Images

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España para "rechazar tajantemente las falsas y calumniosas declaraciones del primer ministro de Israel", Benjamin Netanyahu.

Netanyahu acusó a España de lanzar a España una "flagrante amenaza genocida contra Israel" y este jueves el Gobierno ya expresó su rechazo a estas manifestaciones mediante un comunicado de Exteriores.

El Gobierno responde así a las graves palabras de Netanyahu contra Sánchez, en las que aseguraba que "la Inquisición Española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático de judíos en masa durante el Holocausto no le bastan a Sánchez".

Es la interpretación que hace Netanyahu de la declaración institucional de Sánchez este lunes, cuando pidió el cese "inmediato" de la violencia en Gaza. "España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo", afirmó.

Esa alusión a las armas nucleares hizo al mandatario israelí hablar de una "flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo", algo que para el Ministerio de Asuntos Exteriores suponen unos "falsos y calumniosos comentarios" por parte de Netanyahu.

Noticia en ampliación.

Las 6 de laSexta

  1. El FBI publica un vídeo del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en su huida y ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información
  2. Las víctimas de la DANA, indignadas con À Punt por "ocultar" el audio de Pradas: "No utilicen a las víctimas como escudo"
  3. El Gobierno responde a Netanyahu: "No está legitimado para dar lecciones con las atrocidades que comete en Gaza"
  4. Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en Brasil contra Lula da Silva
  5. Rusia y Bielorrusia arrancan maniobras militares a las puertas de Europa en plena tensión por la incursión de drones en Polonia
  6. Ryanair amenaza con recortar un millón de plazas más en sus vuelos a España el próximo verano