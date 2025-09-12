Un fichaje estrella de Aston Martin señala qué es lo que más le ha sorprendido: "Te deja sin aliento"

Enrico Cardile, ex de Ferrari y actual jefe técnico de Aston Martin, se ha deshecho en elogios hacia el nuevo túnel de viento del equipo de Silverstone.

Aston Martin ha difundido un vídeo en sus redes sociales en el que el protagonista es uno de los fichajes estrella de Lawrence Stroll para armar un proyecto ganador para el nuevo reglamento que se ejecutará en 2026.

Enrico Cardile, ex de Ferrari y nuevo jefe técnico de Aston Martin, lleva trabajando el Silverstone desde principios de julio y tiene claro que el proyecto va por muy buen camino.

"Creo firmemente, que tiene todo lo que se necesita. Mi trabajo es supervisar el desarrollo del coche, seguir de cerca el rendimiento, aerodinámica, el diseño del coche, las pruebas, básicamente todas las actividades desde la idea hasta el circuito", ha señalado.

De hecho, se ha sorprendido con muchas facetas del equipo, pero hay una en particular que le ha dejado "sin aliento".

"Hay muchas cosas que me han impresionado positivamente, el campus es increíble y siendo un ingeniero, el túnel de viento, literalmente, te deja sin aliento por toda la tecnología, por todo lo avanzado que está", ha explicado.

Además, ensalza la figura de Newey como eje del proyecto: "Está la visión inquebrantable de Adrian y el constante empuje para seguir mejorando para refinar cada detalle del coche".

"Necesitaremos tiempo para crecer y mientras crecemos, lo daremos todo para conseguir grandes resultados", ha zanjado.