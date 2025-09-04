Fórmula 1
Durísimo ataque de Schumacher a Lewis Hamilton: "Son errores de Primaria..."
El expiloto Ralf Schumacher dice que la situación de Hamilton es "trágica" y cree que Ferrari debería tomar una decisión con él cuanto antes.
Lo que está viviendo Lewis Hamilton con Ferrari es un auténtico calvario. Tanto que ha llegado a decir que el equipo debería buscar otro piloto y quitarle a él. En Zandvoort cometió un nuevo error y se fue contra el muro. Un error que Ralf Schumacher ha calificado de "primero de Primaria".
Así lo ha dicho en la previa del Gran Premio de Italia, el de casa de Ferrari, en 'Sky Sports': "En Holanda cometió un grave error. En la jerga de los pilotos, lo llamaríamos un error de primero de Primaria".
"Empiezo a sentirme confundido con él. Por un lado, creo que puede hacerlo, pero por otro, parece estar bajo una enorme presión y a menudo se toma las cosas con sus propias manos. Es realmente trágico verlo así ahora", dice el hermano de Michael Schumacher, que ya antes del parón veraniego le llamó viejo.
Espera que "algo ocurra pronto", en referencia a una posible decisión de Ferrari sobre cambiar de piloto: "Si algo no ocurre pronto, no sé qué debería hacer, si continuar corriendo o algo diferente".
"Es trágico verlo así ahora mismo. Aunque la velocidad siga ahí, siempre hay algo que no funciona", completa el expiloto de la Fórmula 1.