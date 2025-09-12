Ahora

El FBI busca al tirador

Un crimen planificado y una huida sin dejar rastro: lo que se sabe (y lo que no) del asesinato de Charlie Kirk

Los detalles Los cartuchos encontrados en el campus universitario contenían inscripciones que reflejarían que se trata de un individuo con una ideología extremista.

Un agente, en el lugar del asesinato de Charlie Kirk
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Casi 48 horas después del asesinato del activista trumpista Charle Kirk, el FBI sigue teniendo más dudas que certezas. Por el momento, lo único que han hallado las autoridades estadounidenses es el arma con el que se habría efectuado el disparo letal, una pistola Mauser de calibre 30-06.

Se trata de un fusil de cerrojo, fiable y muy popular entre cazadores, pero limitado a un solo disparo en cada recarga, lo cual demostraría que se trata de un crimen perfectamente planificado, ya que el tirador no tenía margen de error.

"Era alguien que lo había planificado mucho, tenía mucha preparación y, además, tenía un arma de gran potencia", asegura el analista de seguridad Hal Kempfer, que añade que los casi 200 metros de distancia desde los que se efectuó el disparo demuestran "un cierto grado de sofisticación".

"No era alguien que simplemente sacó una pistola e intentó disparar", aclara Kempfer. El asesino de Kirk solo tuvo una oportunidad de realizar un disparo, y lo habría hecho desde un rejado en el que unos momentos antes, varias presionas apreciaron una silueta. Además, la forma en la que huyó al instante y sin ser visto corrobora la teoría de que se trata de un crimen en el que todo, hasta la escapada, estaba perfectamente planificada.

El perfil del tirador

Los investigadores siguen dibujando un posible perfil del asesino de Kirk mientras el FBI ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares a quien aporta información relevante en la investigación. Además del arma, los cartuchos encontrados en el campus universitario contenían inscripciones que reflejarían que se trata de un individuo con una ideología extremista.

Aunque se desconoce si el asesino contaba con colaboradores, los antecedentes en este tipo de crímenes hacen pensar que lo más probable es que se trate de un 'lobo solitario'. "Hemos visto muchos de estos lobos solitarios, son individuos que vienen solos con su propia pistola", contextualiza Hal Kempfer.

Tampoco se saben las motivaciones concretas ni el entrenamiento del tirador, dejando en el aire muchas incógnitas que mantienen en vilo a Estados Unidos en relación con el crimen que ha traumatizado a todo un país.

Las 6 de laSexta

  1. El FBI publica un vídeo del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk en su huida y ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información
  2. Las víctimas de la DANA, indignadas con À Punt por "ocultar" el audio de Pradas: "No utilicen a las víctimas como escudo"
  3. El Gobierno responde a Netanyahu: "No está legitimado para dar lecciones con las atrocidades que comete en Gaza"
  4. Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado en Brasil contra Lula da Silva
  5. Rusia y Bielorrusia arrancan maniobras militares a las puertas de Europa en plena tensión por la incursión de drones en Polonia
  6. Ryanair amenaza con recortar un millón de plazas más en sus vuelos a España el próximo verano