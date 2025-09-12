El expresidente de Ferrari critica duramente a Hamilton: "Menos anuncios y más resultados"

Luca di Montezemolo, quien fuera presidente de Ferrari, dice que no son nada si no consiguen resultados: "Algunos anuncios generan expectativas excesivas...".

El fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari está siendo un auténtico fracaso. Mucho marketing, sí, pero pocos resultados. Casi nulos. Está muy lejos de Charles Leclerc y lo está pasando tan mal que llegó a decir que en la escudería deberían buscarle ya un sustituto.

Ahora el expresidente de Ferrari, Luca di Montezemolo, ha cargado contra la decisión de apostar por Lewis. Lo ha dicho en 'Sky Sports'.

"Menos anuncios y más resultados...", dice contundente el que fuera presidente de la escudería de Maranello.

Su anuncio fue muy mediático, pero no ha tenido ningún resultado fructífero: "Se hacen anuncios que a menudo generan expectativas excesivas, pero primero debemos obtener resultados".

Sobre Fred Vasseur, jefe del equipo de Fórmula 1 que ha sido renovado, di Montezemolo no está de acuerdo con esta decisión y pide un nuevo liderazgo: "Lo que me entristece hoy es ver un Ferrari sin líder. No hay liderazgo y, sobre todo, veo que le falta un alma fuerte y decidida".

Echa de menos a Mattia Binotto, que ahora es jefe del equipo Sauber, futuro Audi: "Habría sido mejor si Binotto hubiera podido continuar".

Ferrari está viviendo un 2025 realmente complicado. Lejos del título, de las victorias... e incluso en muchas ocasiones de los podios. Algo intolerable para la escudería más laureada de la historia de la Fórmula 1.