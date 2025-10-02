Fernando Alonso vuelve a hablar de su retirada: "Estoy confiado para 2026"

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha afirmado que está "mejor que nunca", pero incide en que su continuidad depende del equipo.

"No tengo una bola de cristal, esa será la respuesta hasta que tome la decisión el año que viene": así de contundente se ha mostrado Fernando Alonso cuando durante la previa del Gran Premio de Singapur le han preguntado por su futuro y las recientes declaraciones sobre su retirada.

El asturiano ha explicado que para tomar esa decisión deberá atender a las "necesidades" del equipo y ver cuán de competitivo es el AMR26, aunque pase lo que pase no se reprochará nada.

"Lo hablaré con Lawrence (Stroll) y el equipo para saber cuáles son sus necesidades. El equipo será lo primero y yo, lo segundo. No necesito demostrar nada, estoy contento con mi carrera. Me considero un afortunado por estar aquí tantos años y ahora es el momento de ayudar al equipo y divertirme", ha señalado.

De hecho, afirma que está "mejor que nunca": "El año pasado y este, el coche no está donde vemos en la clasificación. Tenemos problemas detrás y hemos estado trabajando con debilidades que no son obvias desde fuera. Personalmente, algunas de las actuaciones de este año no eran posibles hace 20 años. Por eso estoy relajado y confiado para 2026".

"Creo que los pilotos mejoran con el tiempo porque ganas más experiencia y tienes diferentes escenarios que ya experimentaste en el pasado y puedes tratarlos mejor o puedes aprender de los errores y conoces diferentes técnicas de conducción, has conducido con muchos modelos diferentes de neumáticos y has hecho distintas preparaciones de neumáticos y todo tipo de cosas con el equipo también", ha zanjado.