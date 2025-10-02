Ahora

Se esperan temperaturas de más de 30º

El GP de Singapur de F1, en "riesgo": ojo a la solución de Fernando Alonso y Aston Martin

La escudería de Silverstone ha anunciado que sus pilotos portarán un sistema de chaleco de enfriamiento después de que el Gran Premio se haya declarado "de riesgo por las elevadas temperaturas".

Fernando Alonso en el GP de AzerbaiyánFernando Alonso en el GP de AzerbaiyánGetty

Por primera vez en su historia, la FIA ha declarado "de riesgo por las elevadas temperaturas" un Gran Premio de Fórmula 1.

En Singapur se esperan temperaturas que superarán los 31ºC en el circuito y los 55º dentro del 'cockpit' y, tras lo visto en Catar 2023, donde varios pilotos necesitaron atención médica tras la carrera, la organización ha tomado cartas en el asunto.

Será obligatorio montar componentes de refrigeración, de manera que se añadirán cinco kilos al peso mínimo para la carrera y dos kilos para los entrenamientos y la clasificación.

Además, para mayor comodidad de sus pilotos, Aston Martin ha confirmado que Fernando Alonso y Lance Stroll llevarán un chaleco de enfriamiento que tiene líquido refrigerado que se bombea alrededor de una serie de tubos por el torso y la espalda.

Así lo ha confirmad Enrico Cardile, el nuevo director técnico de la escudería de Silverstone. Alonso, eso sí, ya lo probó en los FP2 de Monza.

