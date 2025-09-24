Fernando Alonso zanja las dudas sobre su retirada con una frase demoledora

El piloto de Aston Martin deja la puerta abierta a colgar el casco al término de la próxima temporada, pero no descarta continuar en 2027.

"Será muy difícil rendirse sin volver a intentarlo"

Durante una entrevista con Aston Martin en la que ha asegurado que el equipo de Silverstone ganará el Mundial de Fórmula 1 tarde o temprano, Fernando Alonso ha aclarado sus declaraciones previas al fin de semana en Bakú sobre su retirada.

El plan del asturiano es esperar a ver cómo se desarrolla el AMR26, comprobar si es competitivo y ver si está en la lucha por las victorias.

"Dejaré la decisión para el año que viene, y también cómo esté el equipo en ese momento y qué necesitan de mí. Estoy abierto a ayudar al equipo tanto como pueda. No se trata de mí ahora. No necesito seguir compitiendo", ha explicado.

"Solo estoy aquí para ayudar a Aston Martin a convertirse en Campeón del Mundo, ya sea conmigo al volante o sin mí; ese es el principal objetivo de este segundo capítulo de mi carrera", ha añadido.

Si todo discurre según lo esperado y Aston Martin está a la cabeza, la retirada de Alonso será un hecho.

"Si las cosas van bien, creo que es un buen momento para parar porque, como dijiste, llevo muchísimos años buscando un coche y unas carreras competitivas, y si lo consigo, creo que es una excelente manera de cerrar mi carrera", ha señalado.

Eso sí, si el nivel aún no es el necesario para pelear por el título, Fernando seguirá un año más con el mismo objetivo entre ceja y ceja: volver a ganar.

"Digamos que si somos competitivos, hay más posibilidades de que me rinda. Si no somos competitivos, será muy difícil rendirse sin volver a intentarlo", ha zanjado.

Will @alo_oficial keep racing beyond 2026? Over a game of chess, Fernando muses about his future, preparing for one of the biggest regulation changes in his career, working with Adrian Newey, and how the legendary designer always seems to be one move ahead. pic.twitter.com/SbNgSFstui — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) September 23, 2025