Fernando Alonso y Verstappen no se esconden: quieren compartir equipo... con Vettel

El asturiano, el neerlandés y el alemán han abierto de par en par las puertas a la posibilidad de ser compañeros de equipo en las 24 Horas de Le Mans.

En plena disputa de los segundos test de pretemporada en Bahréin, Sebastin Vettel, retirado desde 2020, ha agitado el avispero del futuro.

Con un Max Verstappen cada vez más crítico con la Fórmula 1, el alemán ha asegurado que habla usualmente con el neerlandés sobre la posibilidad de correr juntos las 24 Horas de Le Mans.

"Estoy en contacto regular con Max y hace unos años hablamos de que, si alguna vez se daba la ocasión, correríamos juntos en Le Mans", ha señalado en declaraciones a 'Servus TV'.

Estas palabras se las han trasladado a Max Verstappen en rueda de prensa, y el tetracampeón, haciendo gala de su clásico colmillo, ha asegurado que solo aceptaría si tienen serias opciones de ganar.

"Me encantaría, pero solo si somos capaces de luchar por las victorias. Solo tiene que suceder. Necesitas estar con el equipo adecuado", ha explicado.

Y por ello ha metido en la ecuación a Fernando Alonso: "Es un poco difícil decir en el momento en que esto puede suceder. Escuché que Fernando Alonso correrá hasta los 75 años. Así que estoy seguro de que encontraremos el momento para correr todos juntos".

El asturiano, que estaba junto a Verstappen en rueda de prensa, ha aceptado el reto... con vacile incluido.

"Estoy 100% seguro de tener un récord en Le Mans. Así que, si lo vuelvo a hacer, necesitan estar muy bien preparados", ha apuntado el piloto de Aston Martin.