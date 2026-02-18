Un mes del accidente de Adamuz: las incógnitas que siguen abiertas un mes después de la tragedia

Un tren AVE circula por la zona del accidente en Adamuz (Córdoba) tras la reapertura de la línea Madrid-Andalucía

El contexto Siete personas siguen hospitalizadas, incluido un menor, un mes después del accidente en el que murieron 46 personas. La CIAF mantiene abierta su investigación y mantiene abierta la hipótesis de que el accidente se debiese a una fractura del carril previa al paso del tren Iryo que descarriló.

El 18 de enero, un trágico accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, dejó 46 muertos y más de 120 heridos al colisionar un tren Iryo y un Renfe Alvia. Un mes después, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios sigue investigando las causas, señalando posibles fracturas en el carril y problemas en las soldaduras. Siete personas permanecen hospitalizadas, mientras que se han tramitado 118 altas. El juzgado de Montoro ha recibido 34 denuncias y abierto 148 diligencias, con la jueza a cargo de la instrucción revisando peticiones de la Fiscalía y un informe de la Guardia Civil.

Son las 19:45 horas del domingo 18 de enero. Los dos últimos coches del tren de alta velocidad Iryo 6189 que realizaba el trayecto Málaga-Madrid descarrilan en la entrada de la estación de Adamuz (Córdoba), invadiendo la vía contraria justo en el momento en el que llegaba el tren Renfe Alvia 2384 cubriendo el trayecto Madrid-Huelva, produciéndose una colisión fatal que acabó con 46 fallecidos y más de 120 heridos.

De ese trágico accidente ha pasado ya un mes, un mes de sufrimiento para las familias de las víctimas, para un país que se quedó paralizado ante la gravedad de la tragedia. Un mes después, se siguen buscando respuestas. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se hizo cargo de la investigación "desde la misma noche del suceso", según se recoge en el expediente 08/2026 del accidente.

La información más relevante que ha compartido el organismo hasta ahora es ese informe del 23 de enero en el que se detallan los primeros avances realizados por la investigación, en el que se muestran las muescas en la banda de rodadura de las ruedas del lado derecho de los coches 2, 3, 4 y 5, las cuales están presentes en todas las ruedas correspondientes a los ejes impares de estos coches.

"Estas muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado: al estar interrumpida la continuidad del carril, la parte anterior a la rotura recibiría inicialmente el peso total de la rueda, provocando que esa parte del carril descendiese levemente", añade el informe. No obstante, el organismo siempre ha remarcado que estas hipótesis han de ser corroboradas por cálculos y análisis posteriores.

También se ha puesto el foco sobre las soldaduras de la vía. Adif confirmó a laSexta que el punto donde se produjo el descarrilamiento de Adamuz fue en el carril fabricado en 2023 e instalado en 2025, pero que a su vez está unido a uno del tramo original instalado en 1992.

Siete personas siguen hospitalizadas

Entretanto, la gestión política hizo acto de presencia con una gestión coordinada entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central, que exhibieron unidad en las primeras horas del accidente. A ello se sumó una ola de solidaridad por parte de los vecinos que ayudó a las familias antes de que llegasen las nubes del conflicto político. Pese al perfil ajeno a polémicas por el que ha optado Juanma Moreno, Alberto Núñez Feijóo optó por mantener la 'paz' institucional hasta que acabó el luto oficial, momento en el que pidió la dimisión de Óscar Puente.

Todavía permanecen hospitalizadas siete personas a causa de este accidente, de los que seis están ingresados en planta, incluido un menor, mientras que sólo un paciente continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Málaga.

Según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 118 altas hospitalarias y un fallecimiento, que elevó el número de muertos por el accidente a 46.

Así las cosas, en planta hay un total de cinco heridos adultos, dos de ellos en el Reina Sofía, dos en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, y uno en el Hospital Vithas Málaga, mientras que el único menor hospitalizado en planta, por su parte, está en el Reina Sofía de Córdoba.

34 denuncias y 148 diligencias previas

Además, el juzgado de Montoro (Córdoba) que lleva la investigación sobre el accidente ha recibido un total de 34 denuncias relacionadas con la tragedia y ha abierto 148 diligencias previas con los partes médicos recibidos. Las dos nuevas juezas titulares de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) que se han hecho cargo de la investigación tomaron posesión de sus cargos hace dos semanas.

En principio es la jueza de la plaza número 2 la que se hace cargo de la instrucción, pero ambos juzgados colaborarán en este caso.

La jueza debe aún pronunciarse sobre las peticiones que le ha hecho la Fiscalía entre las que están la solicitud de un informe pericial que determine las causas del accidente y la petición de que las cajas negras de los dos trenes siniestrados se abran en presencia de las juezas que llevan la investigación.

Las instructoras tiene sobre la mesa un primer informe de la Guardia Civil que contiene imágenes de los trenes y un análisis preliminar del trozo de vía roto en el momento del descarrilamiento del tren Iryo. Esa pieza será analizada en un laboratorio especializado de la CIAF.

