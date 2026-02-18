Ahora

"No va a ser un trabajo de un par de días"

Aston Martin toca fondo: "Estamos encontrando muchísimos pequeños problemas"

Pedro de la Rosa, embajador de la escudería de Silverstone, ha explicado que pierden "siempre una o dos horas en cada problema".

Fernando Alonso y De la RosaFernando Alonso y De la RosaRedes

Tras escuchar hablar a Pedro de la Rosa tras la segunda jornada de test de pretemporada en Bahréin, va a ser difícil ser optimista con Aston Martin al menos a corto plazo.

El expiloto ha reconocido en DAZN que se están encontrando con muchos "problemas": "Salvo un día con Fernando la semana pasada que dimos 98 vueltas, la verdad es que estamos encontrando muchísimos pequeños problemas".

Pero el mayor inconveniente no es encontrarlos, si no lo que tardan en arreglarlos: "De todo tipo, pequeños, que se reparan no fácilmente, o sea, se pueden reparar, lo que pasa es que pierde siempre una o dos horas en cada problema, entonces ahí nos está perjudicando el número de vueltas".

De la Rosa incide en las dificultades que está planteando el nuevo reglamento: "Otros años no es tan grave como este, este año es el aprendizaje lo que te está mermando, porque cada vez que salimos a pista aprendemos algo, cada vez estamos yendo un poquito mejor, la verdad, se está evolucionando bien, pero es que hay tantísimas cosas que aprender con este reglamento y sobre todo con el motor, la regeneración, recuperación de energía, el deployment, todas estas historias uqe requieren muchas vueltas".

"A ver si mañana podemos poner otra marcha más para acumular kilometraje, que es lo que nos falta principalmente. Velocidad nos falta, ya hemos dicho que no estamos donde queremos estar, pero lo importante es aprender", ha añadido.

Por ello, no se quieren marcar fechas: "No va a ser un trabajo de un par de días. Va a ser un trabajo arduo, difícil y lento, pero consistente. Las aspiraciones son muy altas. Carrera a carrera, vamos a ver una mejoría importante".

