Vinicius vuelve a bailar

El brasileño volvió a marcar ante el Benfica y el Real Madrid ya está en los octavos de final de la Champions League.

Bailó Vinicius. Bailó el Real Madrid. Los blancos, con sufrimiento, tumbaron al Benfica en Champions (2-1). El brasileño, que desgraciadamente fue protagonista en la ida por el presunto insulto racista de Prestianni, volvió a marcar y metió el Madrid en los octavos, donde se medirá al Manchester City o al Sporting de Portugal.

Una distancia menor de un gol dejaba la eliminatoria completamente abierta. Y más con el Benfica adelantándose en el Bernabéu. Así fue. Al primer cuarto de hora, el cuadro de José Mourinho, que se quedó en el autobús viendo el partido, ya mandaba en el marcador. Rafa Silva superó a Thibaut Courtois.

Apenas tardó un par de minutos el Madrid en igualar la noche. Tchouameni, que completó una eliminatoria espectacular, metió el interior para disparar al palo izquierdo. A Arda Guler le anularon el segundo por un fuera de juego muy polémico que tuvo que revisar el VAR.

Courtois también hizo de las suyas en su portería. Sacó una mano durísima abajo en un disparo de Richard Rios. Una de esas paradas que se recuerdan. Aunque en Courtois eso ya no es noticia.

En un partido realmente duro, Vini dio la tranquilidad. Carrera, definición y baile de celebración en el córner.

Susto con Asencio

Raúl Asencio y Camavinga chocaron en un salto vertical y el central tuvo que ser retirado en camilla con un collarín en el cuello. Un susto tremendo porque parecía que no se podía mover. Con el silencio en la grada del Bernabéu, que rompió en aplausos cuando fue retirado del campo.