Irán entrega a EEUU una propuesta sobre un posible acuerdo nuclear: "Si es rechazada, confirmaría la falta de seriedad"

Irán ha entregado una propuesta sobre un posible acuerdo nuclear a Estados Unidos a través del intermediario omaní, según ha informado la agencia oficial IRNA.

"La delegación de la República Islámica de Irán presentó propuestas a la parte estadounidense que eliminarían todos los pretextos de Estados Unidos con respecto al programa nuclear pacífico de Irán", ha explicado el medio estatal iraní.

IRNA ha sostenido que si esa propuesta es rechazada "confirmaría la sospecha de la falta de seriedad de Estados Unidos en materia diplomática y el carácter simbólico de su postura diplomática".

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí se reunió anoche con su homólogo omaní, que ejerce de intermediario en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Ambos países mantienen este jueves una tercera ronda de negociaciones en Ginebra en busca de un acuerdo nuclear en medio de las amenazas de una intervención armada del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha realizado el mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la guerra de Irak.

Las dos partes llegan a la negociación indirecta distanciados en sus posturas, con un Washington que insiste en la suspensión del enriquecimiento de uranio iraní y la limitación del alcance de sus misiles, mientras Teherán sostiene que solo está dispuesto a una reducción de su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones.

Las negociaciones se producen cuando Estados Unidos ha realizado el mayor despliegue militar estadounidense desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y docenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica para forzarla a aceptar sus condiciones.

Sin embargo, Irán no cede antes esas amenazas y ha advertido de que si es atacado responderá con dureza y el conflicto se extenderá por la región.

