¿Qué equipos les puede tocar a Real Madrid, Barça y Atleti en octavos de final de la Champions League?

Los tres españoles ya saben qué tres equipos les pueden caer en la siguiente ronda. Madrid y Atleti jugarán fuera la vuelta; el Barça, en el Camp Nou.

Este viernes 27 de febrero, a partir de las 12:00h, se celebrará en Nyon (Suiza) el sorteo de los octavos de final de la Champions League.

Además, de los bombos saldrá a qué parte del cuadro va cada equipo y, por ende, los posibles cruces que pueden haber en cuartos y en semifinales en el camino hacia la gran final del próximo 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

El FC Barcelona, único equipo español que no tuvo que pasar por el 'playoff' tendrá seguro un choque complicado ante PSG o Newcastle.

Eso sí, a diferencia de Real Madrid y Atlético, los azulgranas disputarán la vuelta de los octavos en el Camp Nou.

Tras eliminar a Benfica, los de Arbeloa se medirán ante Manchester City o Sporting de Portugal con la ida en el Bernabéu.

Los de Simeone, por su parte, tendrán rival británico. Tottenham o Liverpool esperan en la siguiente ronda con la vuelta en suelo inglés.

La ida de los octavos de final de la Champions League se disputará el 10 y 11 de marzo, con la vuelta la siguiente semana, el 17 y 18 del mismo mes.