Fernando Alonso no vestirá el amarillo de Renault en 2021... porque no habrá equipo Renault en Fórmula 1 a partir de ese año. El asturiano pilotará para el llamado Alpine F1 Team, la nueva nomenclatura que recibirán los franceses a partir de la próxima temporada.

El movimiento forma parte de la reestructuración que quiere llevar a cabo Luca de Meo en el equipo. La idea es usar este nombre, el que representa a la marca más deportiva de la marca Renault.

El motor seguirá siendo el potente Renault que esta temporada está sorprendiendo a todos por su rendimiento, prestaciones y fiabilidad.

También, aparte del motor, será igual la organización del equipo, con sedes en Enstone y Viry.

"El cambio llega en un momento clave en la trayectoria del equipo y del deporte. Alpine trae nuevo significado, nuevos valores y nuevos colores al paddock con el espíritu de competición y la creatividad francesa", dice Cyril Abiteboul, jefe del equipo.

Lo de los colores es más que cierto. En el tuit compartido por el equipo Renault, el monoplaza dejará de lado el amarillo y el negro con el que han competido estos años. En la imagen, el coche presenta el rojo, el blanco y el azul de la bandera de Francia.

🔵 Alpine F1 Team enters Formula 1 🔵

Starting from the 2021 season, Groupe Renault’s team becomes Alpine F1 Team, equipped with a Renault E-TECH hybrid engine.

Full Press Release: https://t.co/UVTCnWrakN #AlpineF1Team pic.twitter.com/PjExAaorS7