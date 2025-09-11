Fernando Alonso señala cuál ha sido su mejor carrera en Fórmula 1: "Nadie la recordará"

El piloto de Aston Martin ha recordado su hazaña en el Gran Premio de Malasia 2010 cuando en mitad de la carrera se quedó sin poder bajar las marchas de su Ferrari.

En una interesante entrevista con Maaden, socio de Aston Martin, Fernando Alonso ha tratado temas muy jugosos como la 'jugarreta' que le hizo a Webber en Corea del Sur o la mentalidad con la que afronta cada Gran Premio.

Además, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha señalado cuál ha sido su mejor carrera en la categoría hasta la fecha.

Y lejos de hablar de Valencia 2012, que es la que muchos recordarán, ha nombrado el GP de Malasia 2010.

A mitad de carrera Alonso se percató de que no podía bajar marchas en su Ferrari, por lo que tuvo que improvisar para conseguir bajarlas pisando el acelerador.

"Creo que fue Malasia 2010. Tenía un problema con el cambio de marchas, las marchas iban para arriba, pero no para abajo. Intenté bajar de marcha en la primera curva y de séptima fui sólo a quinta en lugar de a segunda, hice la primera curva en quinta y perdí tiempo, y me di cuenta en la siguiente curva que teníamos un problema", recuerda.

"Fruto de la desesperación, pisé el acelerador bajando marchas y si no, hubiera retirado el coche en esa vuelta. Pisé el acelerador y bajó la marcha, así que en la siguiente frenada, pisé el acelerador cuatro veces y bajé cuatro marchas y le pregunté al equipo si lo que estaba haciendo estaba bien o mal. Si romperé la caja de cambios en una vuelta y ellos me dijeron que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, la caja de cambios estaba a salvo", añade.

De hecho, desde el garaje de Ferrari no daban crédito a lo que estaba haciendo Fernando: "Hice 30 vueltas así, mientras presionaba el pedal del freno, tenía que pisar el acelerador un par de veces para bajar a la marcha que quería, así se sincronizaban el acelerador y el cambio de marchas. Los ingenieros me dijeron que no sabían cómo había tenido esa solución tan rápido, y les dije que odio perder, odio retirar el coche, intentaré todo antes de parar".

Al final acabó rompiendo motor a falta de dos vueltas para el final, pero eso no empañó su actuación: "Completamente anónimo, nadie recordará esa carrera, pero el nivel de energía que tuve que poner en esa carrera, el nivel de concentración, creo que fue una carrera para recordar".