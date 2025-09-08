Ahora

"Ha sido espectacular, soñado, increíble"

La madre de los Márquez, sobre la victoria de Alex: "Marc ha hecho de hermano mayor"

Roser Alentá aseguró ser la "madre más feliz del mundo" tras el doblete de sus hijos en el Gran Premio de Catalunya.

Marc

Tras una gran salida en la que Marc Márquez superó a Quartararo y a Alex, el de Gresini se repuso, impuso su ritmo y recuperó en pocos giros una primera posición que mantuvo hasta la bandera a cuadros.

El de Ducati, en uno de los circuitos que peor se adapta a sus fortalezas, entendió que no podía alcanzar al '73' y frenó a las KTM de Bastianini y Pedro Acosta para asegurar el doblete de los de Cervera.

Ya en el box de Gresini, Alex protagonizó un baile con su madre, Roser Alentá, que se ha vuelto viral en redes sociales.

"La madre más feliz del mundo, ¿no?", le preguntó Marc Fuster a la madre, que fue contundente: "Sí".

"El otro (Marc) ha hecho de hermano mayor", añadió Roser Alentá, consciente de que el octocampeón había ejercido de 'escudero'.

Tras una fiesta en el box de Gresini con globos de agua, Alex no podía ocultar su emoción en los micrófonos de 'Jugones': "Ha sido espectacular, soñado, increíble".

