Verstappen ya desafía a Fernando Alonso para 2026: "Luchar contra él por el mundial..."

El de Red Bull dice que "ojalá" pueda luchar contra Fernando el mundial de la temporada que viene: "Eso espero...".

¿Una lucha por el mundial entre Fernando Alonso y Max Verstappen en 2026? El piloto de Red Bull así lo quiere. Y no es una locura pensar que Aston Martin podría dar un salto adelante para estar entre los mejores de cara a la nueva normativa de la Fórmula 1 sobre todo ahora que cuentan en sus filas con el ingeniero Adrian Newey. Son buenos amigos... y quieren ser rivales.

En una entrevista a 'Mundo Deportivo', Max espera una batalla contra Fernando: "Ojalá. Eso espero. Luchar por un Mundial contra Alonso sería fantástico. Respeto mucho a Fernando, porque es un gran campeón. Me encantaría, pero ahora mismo es muy difícil saber cómo estará la F1 en 2026".

Insiste en que el asturiano debería tener más títulos y no los dos logrados con el equipo Renault hace ya dos décadas: "Fernando podría haber ganado mucho más de lo que ha ganado, eso es seguro. Podría haber ganado mucho más si hubiera estado en el equipo adecuado en el momento adecuado".

Max es cuatro veces campeón y en este 2025 se va a romper la racha. No podrá con los McLaren, un coche muy superior al Red Bull. Pero sabe que volverá. "Para ser sincero, cada vez que te subes a un F1 lo que experimentas es diferente...", explica el piloto neerlandés.

"A veces eres más feliz que otras. También depende un poco de lo bueno que sea el coche. Pero sí, crecí compitiendo, pilotando y esto es, por supuesto, lo mejor que te puede pasar en tu carrera. Conducir un coche de Fórmula 1. Es importante recordar a veces lo que estás haciendo en la F1. La cuestión es que es el coche más rápido que se puede conducir en todo el planeta, en términos de curvas y en todo en conjunto. Eso es lo que siempre hace que sea muy especial", detalla Max.