La respuesta de Bagnaia a los consejos paternalistas de Marc Márquez

El piloto italiano ha agradecido el gesto de su compañero en el pasado Gran Premio en Montmeló y asume que no está para luchar por el podio en Misano: "Es más realista pensar en terminar entre los cinco primeros".

"El potencial que tengo no me permite ganar"

En el 'Inside' de Ducati tras el Gran Premio de Catalunya se vio a un Pecco Bagnaia abatido tras quedar 17º en la sprint después de clasificar 21º.

"Es increíble lo rápido que iba el año pasado y lo lento que voy ahora. Increíble, sigo perdiendo más y más confianza", le dijo el italiano a Marc Márquez tras la carrera corta.

Viendo a su compañero cabizbajo, el ilerdense tuvo un gesto paternalista con él: "Tienes que llegar a una pista y hacer un reinicio… Misano está bien. Paso a paso… será mejor. Después las preguntas de los periodistas pararán y todo será más fácil para ti, ya verás".

Pues bien, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de San Marino de este fin de semana le han preguntado al '63' por la conversación que mantuvo con el '93'.

"Siempre es bueno hablar con un piloto tan inteligente como Marc. De los pilotos inteligentes coges todos lo que puedes; y los dos lo somos", ha señalado.

A pesar de ello, asume que su objetivo ahora no puede ser el podio: "Me encantaría pelear por la victoria, pero creo que es más realista pensar en terminar entre los cinco primeros".

De hecho, se resta culpa y la deposita toda en la GP25: "El potencial que tengo no me permite ganar. No me ha sido posible adaptarme a esta moto. Lo he analizado todo, todas las partes posibles, y la conclusión es que el único elemento que lo explica es la moto".