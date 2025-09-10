La lección de Fernando Alonso que todos deberían leer: "Creo que soy el mejor"

El piloto de Aston Martin ha explicado con qué mentalidad afronta cada Gran Premio a pesar de que sea consciente de que la victoria es una quimera.

En el adelanto de la entrevista de Fernando Alonso con Maaden, socio principal de Aston Martin, además de ensalzar la figura de Adrian Newey, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 ha reflexionado sobre la mentalidad que le hace seguir en la élite con 44 años.

El asturiano ha explicado que en su mente antes de un Gran Premio siempre es el mejor: "El trabajo duro y el proceso de ganar ya es una victoria, ya es un éxito. Cuando participo en un campeonato o en una carrera siempre creo que soy el mejor preparado".

Y eso que asume que es casi utópico pensar en la victoria: "Ese tipo de preparación y de conocimiento sobre toda la situación de la carrera me convierten en ganador antes de empezar. Y no voy a ganar la carrera".

Es por ello que dadas "las limitaciones del paquete y la velocidad" del AMR25 de la presente temporada, Alonso afronta cada fin de semana "lleno de optimismo, confianza y determinación para conseguir el mejor resultado".

"La grandeza es la mejor versión de ti mismo en ese momento y no dejar nunca de buscar algo mejor", zanja Fernando en una lección que todo el mundo debería escuchar.