Netanyahu carga contra Sánchez y le acusa de amenazar a Israel agarrándose a una frase sobre "armas nucleares"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras sus declaraciones sobre la lucha de Israel contra Hamás. Netanyahu interpretó que Sánchez amenazó al Estado judío al mencionar que "España no tiene armas nucleares". Según Netanyahu, esto constituye una amenaza genocida. Sin embargo, Sánchez, en su discurso, explicó que España no posee armas nucleares ni grandes recursos militares, pero sigue comprometida en intentar detener la ofensiva israelí mediante medidas diplomáticas, como un embargo de armas a Israel y resoluciones en Naciones Unidas para exigir un alto el fuego permanente.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha cargado este jueves contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras acusarle de amenazar al estado judío por decir, según la interpretación de Netanyahu, que no puede detener la lucha de Israel contra Hamás porque "España no tiene armas nucleares".

"El primer ministro español, Sánchez, declaró ayer que España no puede detener la lucha de Israel contra los terroristas de Hamás porque "España no tiene armas nucleares". Esta es una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo", ha escrito la oficina del primer ministro en su cuenta de X.

"Al parecer, la Inquisición Española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático de judíos en masa durante el Holocausto no le bastan a Sánchez. Increíble", continúa el mensaje.

Pero esa es la interpretación que hace Netanyahu de las declaraciones de Sánchez. El jefe del Ejecutivo hizo una declaración institucional este lunes para anunciar un paquete de medidas contra Israel. Una batería de acciones que incluyen la consolidación del embargo de armas a Israel a través de un real decreto ley, que formalizará de forma legal y "permanente" la prohibición de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar al Estado hebreo.

En su discurso, Sánchez indicó que "España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas".

Así, indicó que en los últimos dos años, "España ha adoptado muchas medidas valientes en este sentido". "Hemos impulsado varias resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas para exigir el alto el fuego permanente, hemos secundado las causas de la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia", mencionó Sánchez, entre otras cosas.