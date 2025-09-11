Trump clama venganza por el asesinato de Charlie Kirk en un EEUU con una violencia política endémica que Abascal trata de importar a España

Sí, pero... El presidente estadounidense ha bajado el tono pasadas unas horas. Lo que en un principio era señalar a la "izquierda radical" por el asesinato, ahora se limita a la promesa de encontrar al autor del disparo y recordar la figura de Kirk sin señalar a culpables.

La violencia política en Estados Unidos es un fenómeno histórico que afecta a ambos partidos, pero bajo la administración de Donald Trump se ha tomado un giro inédito. Trump ha acusado a la "izquierda radical" de estar detrás del asesinato de Charlie Kirk, prometiendo encontrar a los responsables. Aunque inicialmente su discurso fue agresivo, en un homenaje a las víctimas del 11-S, Trump moderó su tono, prometiendo justicia sin clamar venganza. Medios ultraconservadores han intensificado el discurso, pidiendo una represión contra la izquierda. Este enfoque ha sido adoptado por figuras como Santiago Abascal, líder de Vox en España, usando el asesinato de Kirk para criticar a la izquierda española y al gobierno de Pedro Sánchez.

"Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos presenciando. Mi Gobierno encontrará a todos y cada uno de ellos", decía Trump este miércoles visiblemente enfadado durante un discurso desde el Despacho Oval tras conocer la noticia.

Ahora bien, este ataque no lo realiza desde la oposición. Lo hace desde la Casa Blanca. La Administración Trump controla los militares, la policía federal, la Guardia Nacional y los Servicios Secretos. Prueba de ello es el despliegue de tropas en las protestas de Los Ángeles, su uso para 'combatir' la delincuencia y la migración ilegal en Washington y las constantes amenazas de repetir jugada en otras ciudades (todas de gobiernos demócratas) como Chicago. Porque, para los republicanos, detener al asesino no es suficiente y quieren complementar la operación acabando con la izquierda.

Pasado un día desde el atentado, ahora el presidente estadounidense ha rebajado el tono de su discurso. Durante el acto de homenaje a las víctimas de los atentados del 11-S, Trump no ha clamado venganza. Con voz quebrada, ha preferido alabar la figura de Kirk sin ir más allá de prometer que encontrarán al culpable: "Charlie era un gigante de su generación. Un campeón de la libertad y una inspiración para millones de personas".

Mientras tanto,el FBI ya ha publicado imágenes del sospechoso para pedir colaboración ciudadana en su búsqueda y han logrado dar con sus huellas y el arma homicida. Eso es lo único que se sabe. No se tiene todavía su identidad, pero con las palabras de Trump muchos se han unido a su ataque a la izquierda. Incluso personas con sus choques con el republicano, como Elon Musk. El magnate puede tener sus discrepancias con él, pero su ideología no dista mucho y la prueba de ello es su mensaje en redes sociales: "La izquierda es el partido del asesinato".

Por su parte, en los medios ultraconservadores piden una "represión total contra la izquierda". Han agarrado el discurso inicial de Trump y han ido con todo. Por ejemplo, en la cadena Fox (afin al republicano), Jesse Watters habló sin tapujos de venganza y aseguró que "ellos están en guerra con nosotros". "Esto es inaceptable y tiene que parar. Y todos son responsables, todos están atentos a lo que dicen por televisión y quién dice qué: los políticos, los medios y todas las ratas (políticos y medios de izquierda) allí afuera (...) es un punto de inflexión y ya sabemos en qué dirección vamos", afirma.

Un discurso muy peligroso y que obvia que Estados Unidos no deja de ser un país con más armas que personas. La violencia política es endémica en el país, el propio Trump lo ha vivido en sus carnes, pero afecta a todos por mucho que el mundo MAGA lo omita. De hecho, este mismo mes de junio, Melissa Hartman, una política demócrata de Minnesota, fue asesinada a tiros junto a su marido y otro senador del estado y su esposa sobrevivieron a un segundo ataque.

Abascal compra el discurso para España

No solo en Estados Unidos han comprado el discurso frontal de Trump. Como fiel seguidor de sus ideas, también Santiago Abascal ha utilizado el asesinato de Charlie Kirk para culpar a la izquierda, en este caso la española. El líder de Vox ha publicado un mensaje en su red social X afirmando que "el asesinato de Kirk está mostrando la manía homicida que domina a gran parte de la izquierda occidental (...)". "Y es necesario recordar que la izquierda más ultra de occidente gobierna en España", ha añadido.

Si vamos a la definición literal de las palabras del líder de Vox, la Real Academia Española define manía como "especie de locura, caracterizada por delirio general, agitación y tendencia al furor" y homicida como "causante de la muerte de alguien". Según Abascal, esta inclinación "domina" entre la izquierda de los países de occidente y concretamente a España.

Es decir, con este mensaje, Abascal ha acusado a Pedro Sánchez de estar poseído por un delirio que ha causado la muerte de Charlie Kirk. Así argumenta la extrema derecha española, valiéndose de un acontecimiento que nada tiene que ver con nuestro país para cargar contra el Gobierno.