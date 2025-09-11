Ahora

Cargas policiales

Varios detenidos en la etapa de La Vuelta en Valladolid tras tirar una valla del recorrido

¿Qué ha pasado? La etapa 18 de La Vuelta a España en Valladolid se ha visto interrumpida después de que varios individuos tiraran una valla del recorrido, provocando detenciones y obligando a la organización a parar la carrera.

La etapa 18 de La Vuelta a España 2025 en Valladolid no ha comenzado como estaba previsto. Un grupo de personas ha zarandeado las vallas del recorrido y han sido reducidos por agentes de la policía secreta, que los han tirado al suelo y detenido. La carrera se tuvo que parar en seco, y al menos dos de los arrestados fueron esposados delante de todos los presentes.

Las protestas tienen que ver con la presencia del equipo israelí en la prueba y con la guerra en Gaza. Ya se esperaba algún tipo de incidente y la organización movió ficha antes de tiempo: la contrarreloj individual se ha recortado de 27 a 12 kilómetros para intentar minimizar riesgos, aunque la salida y la meta siguen en Valladolid.

Seguridad al límite

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, explicó en Más Vale Tarde que el dispositivo de seguridad es enorme: 400 policías nacionales, 150 guardias civiles y 400 policías municipales desplegados en la ciudad.

"Es el mayor despliegue policial que ha habido en la historia de Valladolid", aseguró. Y aun así, reconoció que es imposible blindar todo el recorrido: "En cualquier punto pueden saltar cuatro personas y parar la prueba, originar un accidente o cualquier cosa".

Concentración de apoyo

Pese a los incidentes iniciales y al recorte del trazado, la organización espera que la contrarreloj pueda disputarse sin más sobresaltos. Pero la tensión está en el aire: no solo para los ciclistas, también para los motoristas de la Guardia Civil, la prensa y todos los que forman parte de la caravana de La Vuelta.

Por otro lado, está prevista una concentración a las 18:00 horas en la comisaría de Delicias en Valladolid para mostrar apoyo a los dos detenidos.

Noticia en ampliación...

