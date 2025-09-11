¿Dónde está Beatriz? Se cumplen 33 días desde que desapareció sin dejar rastro en Oliva

¿Por qué es importante? La investigación está bajo secreto de sumario, pero la Guardia Civil y los efectivos del grupo especial de desaparecidos de Madrid están centrados en investigar el entorno social y familiar de Beatriz.

Beatriz lleva 33 días desaparecida desde que fue vista por última vez en Oliva, Valencia. Las cámaras de seguridad la captaron tres veces la madrugada del 8 de agosto: primero, a las 23:34 junto a su pareja, Juanjo; luego, a las 23:43, saliendo de casa sola y mirando su móvil; y finalmente, en otro punto del pueblo, donde casi se cae al saltar un muro. Beatriz, de 28 años y madre de dos niños, fue vista por última vez con ropa diferente a la inicial, lo que confirmaron testigos en un bar cercano. La investigación, bajo secreto de sumario, se centra en su entorno social y familiar.

¿Dónde está Beatriz? Se cumplen ya 33 días desde que desapareció sin dejar rastro en Oliva, en Valencia. La última imagen que se tiene de ella nos muestra a la mujer caminando sola, con el móvil y exactamente a las 12:36 horas de la madrugada. Eso sí, no es la única vez que las cámaras captaron a Beatriz aquella noche. De hecho, gracias a ello, sabemos varias cosas como que: fue a su casa, se cambió de ropa y volvió salir. A partir de ahí, la nada más absoluta.

Su familia está totalmente desesperada. Aseguran que saben "lo que se está viendo en las imágenes" y los vecinos del municipio valenciano siguen conmocionados. Beatriz tiene 28 años y tiene dos niños de 6 y 8 años.

Juanjo, su pareja, es la última persona que la vio. O eso pensaban, porque alguien más dice haberla visto después, con una prima hermana de su madre. Se trata de un amigo, que le cuenta a Juanjo que vio como la desaparecida subir a casa, bajaba y se marchaba junto a esa familiar. Y le da más detalles, como que se van que van por una calle paralela, rumbo a la carretera. Ahí, les pierden el rastro.

Las cámaras de seguridad la captan, por lo tanto, hasta tres veces en la madrugada del 8 de agosto, la de su desaparición. La primera, a las 23:34 de la noche, dónde se ve a Beatriz junto a su pareja, Juanjo, caminando por la plaza. Además, como muestra el vídeo que acompaña a esta noticia, vemos como tiene una bolsa de basura que tira a un contenedor. Él cuenta que se despiden y ella le dice que se va a casa. Que en ningún momento le dice que vaya a volver a salir.

Pero, según las cámaras, lo hace cuando solo han pasado diez minutos. A las 23:43 horas, Beatriz deja su hogar. No está acompañada y camina rápidamente mientras mira su teléfono móvil. Es más, da la sensación que va conversando con alguien.

Una hora después, hay otra cámara en otro punto del pueblo que la vuelve a captar. Sigue muy pendiente del móvil, tanto que llega a perder el equilibrio y casi se cae al intentar saltar un muro. Y, ahora sí, esta es la última fotografía que se tiene de Beatriz. No se sabe nada más allá de este momento.

Aunque estas valiosas imágenes, obtenidas de dispositivos de seguridad, sí nos han dado otra información para la investigación: la desaparecida va vestida de forma diferente. Un detalle que han confirmado un grupo de testigos que estaban en un bar muy cercano a su vivienda. Según han relatado, ven perfectamente como accede a su casa, pasa en ella unos diez minutos y regresa a la calle con un vestido.

La investigación está bajo secreto de sumario, pero la Guardia Civil y los efectivos del grupo especial de desaparecidos de Madrid están centrados en investigar el entorno social y familiar de Beatriz.