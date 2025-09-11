La tajante respuesta de Marc Márquez a los que dicen que no quería ganar el Mundial en casa de Valentino Rossi

El octocampeón no ha podido ser más claro cuando le han preguntado por ello en la rueda de prensa previa al fin de semana en Misano: "¡Los que piensan eso y escriben eso, que les den!".

"Y traducídselo para que lo entienda"

Marc Márquez se quedó a tan solo tres puntos en Montmeló de tener su primera bola de campeonato para alzar su novena corona este fin de semana en Misano, la 'casa' de Valentino Rossi.

Sin embargo, la victoria de Alex el domingo le privó de la posibilidad, aunque hay voces que apuntan a que no ganó a propósito para no levantar ampollas en casa de su archienemigo y de paso echarle un capote a su hermano.

Sobre ello le han preguntado al ilerdense en la rueda de prensa previa al Gran Premio de San Marino y no ha podido ser más claro.

"¡Los que piensan eso y escriben eso, que les den! Y traducídselo para que lo entienda", ha respondido tajantemente el piloto de Ducati.

"Intenté tener la bola de partido, pero no pude porque hubo un piloto que fue más rápido el domingo. Quiero cerrarlo lo antes posible, porque eso significará que seguimos en la misma línea. Estas carreras ya son la preparación de 2026", ha explicado.

Sin embargo, en Misano, sabe que parte como favorito: "Aquí quiero ganar a Alex. Teóricamente este circuito es más favorable para mi pilotaje".

Además, es consciente de que habrá división entre los 'tifosi' en su regreso a Italia: "¿Que habrá algún pito? Seguro. ¿Que habrá aplausos? También".