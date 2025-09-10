Imperdible: sale a la luz la 'jugarreta' de Fernando Alonso a Webber en Corea del Sur

El piloto de Aston Martin ha desvelado 15 años después qué le dijo al entonces piloto de Red Bull para que se pusiera nervioso en la resalida tras una bandera roja.

Fernando Alonso y Mark Webber llegaron al Gran Premio de Corea del Sur de 2010 con 14 puntos de diferencia a falta de dos carreras más por disputarse antes de poner el broche a una temporada en la que se terminaría coronando por primera vez Sebastian Vettel.

La carrera en el Condado de Yeongam estuvo pasada por agua y el asturiano, tercero, se le iluminó la bombilla cuando dirección de carrera mostró bandera roja.

"Estaba muy mojado, con aquaplaning por todas partes. Paramos en la parrilla y Mark Webber iba primero. Yo iba segundo. Fui a la parrilla y hablé con él. La pista estaba realmente mal", recuerda el piloto de Aston Martin en una entrevista con Maaden, socio de Aston Martin.

Y fue entonces cuando, tal y como relata Alonso, el español se metió en la mente del australiano con las siguientes palabras: "Sabes, la pista está realmente mal. Será un desastre si reiniciamos la carrera ahora".

Y la 'jugarreta' surtió efecto: "Le dije a su mente que la pista estaba peor de lo que realmente era. Y... se estrelló después del reinicio. Intenté usar todo lo que tenía a mi alcance. Ese día, para ganar la carrera o mantener el campeonato con vida un poco más".

Tras el accidente de Webber y la rotura de motor posterior de Vettel, Alonso ganó en Corea del Sur y se puso líder a falta del Gran Premio de Brasil y Abu Dabi, donde Vettel ganó y dejó al ovetense a las puertas de su tercera corona.