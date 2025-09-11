Vaticinan la inmediata retirada de Djokovic: "No le veo ganando a Carlos Alcaraz y Sinner"

Rennae Stubbs, exnúmero uno de dobles y antigua entrenadora de Serena Williams, cree que el Open de Australia "será su último gran torneo".

A sus 38 años y viendo el nivel que están mostrando Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, no es un secreto que la idea de la retirada lleva tiempo en la mente de Novak Djokovic, sobre todo tras alzar la ansiada medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos de París.

Muchos le ven completando la próxima temporada para tratar de ganar su 25º Grand Slam, pero también hay voces autorizadas del tenis que consideran que el adiós del serbio está más cerca de lo que pensamos.

Es el caso de Rennae Stubbs, exnúmero uno de dobles y antigua entrenadora de Serena Williams, quien en su podcast ha puesto fecha al adiós del balcánico.

"Siento que el Open de Australia será su último gran torneo. No creo que quiera seguir jugando después de eso y tener que pasar por Roland Garros", ha explicado la ganadora de seis Grand Slams.

¿El motivo? No poder ganar al nuevo 'Big Two': "Es muy bueno en todas las superficies, pero no lo veo ganándoles (a Alcaraz y Sinner) en cinco sets en tierra y luego yendo a Wimbledon de nuevo".

"El Open de Australia sería una excelente manera de terminar su carrera", ha zanjado Stubbs. Veremos.