Marc Márquez, sin medias tintas: "No es mi responsabilidad ayudar a Bagnaia"

Al octocampeón le han preguntado por la delicada situación que atraviesa su compañero de equipo en la presente temporada.

Después de que Pecco Bagnaia se abriese en canal con Marc Márquez tras quedar 17º en la carrera al sprint de Montmeló y de que el ilerdense le diese algunos consejos, al líder del Mundial le han preguntado por esa conversación que mantuvo con su compañero de equipo.

El octocampeón, sincero y consciente de la delicada situación que atraviesa el italiano, ha querido darle su espacio.

"No soy la persona adecuada para aconsejar a Pecco, porque tiene a su propio equipo alrededor", ha explicado.

"Pero quiero lo mejor para Ducati, y no quiero ver a nadie sufrir como lo hace Pecco", ha añadido.

Eso sí, Marc ha incidido en que "no es mi responsabilidad ayudar a Pecco" y afirma que "en los test de pretemporada de Tailandia, Pecco y yo opinamos en la misma dirección", deslizando que Ducati no ha evolucionado la moto pensado solo en él.