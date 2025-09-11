Ahora

"No quiero ver a nadie sufrir"

Marc Márquez, sin medias tintas: "No es mi responsabilidad ayudar a Bagnaia"

Al octocampeón le han preguntado por la delicada situación que atraviesa su compañero de equipo en la presente temporada.

Pecco Bagnaia y Marc MárquezPecco Bagnaia y Marc MárquezGetty

Después de que Pecco Bagnaia se abriese en canal con Marc Márquez tras quedar 17º en la carrera al sprint de Montmeló y de que el ilerdense le diese algunos consejos, al líder del Mundial le han preguntado por esa conversación que mantuvo con su compañero de equipo.

El octocampeón, sincero y consciente de la delicada situación que atraviesa el italiano, ha querido darle su espacio.

"No soy la persona adecuada para aconsejar a Pecco, porque tiene a su propio equipo alrededor", ha explicado.

"Pero quiero lo mejor para Ducati, y no quiero ver a nadie sufrir como lo hace Pecco", ha añadido.

Eso sí, Marc ha incidido en que "no es mi responsabilidad ayudar a Pecco" y afirma que "en los test de pretemporada de Tailandia, Pecco y yo opinamos en la misma dirección", deslizando que Ducati no ha evolucionado la moto pensado solo en él.

