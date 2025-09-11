La Policía Nacional avala la financiación ilegal de Alvise en Se Acabó la Fiesta

Los detalles El informe, enviado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y al que ha tenido acceso laSexta, concluye que la entrega de 100.000 euros de Alvise Pérez a Romillo es "veraz" y ocurrió 27 de mayo de 2024.

El informe, enviado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y al que ha tenido acceso laSexta, concluye que la entrega de 100.000 euros de Alvise Pérez a Romillo es "veraz" y ocurrió 27 de mayo de 2024 en las oficinas de Sentinel en Madrid. Según indican, el comienzo se produjo "bajo la motivación subyacente de financiar parte de la campaña electoral a la que concurría la agrupación SALF a las elecciones al Parlamento Europeo ocurridas en junio de 2024".

Además, señalan que ambos tenían la intención de involucrar a los seguidores de Alvise como clientes de su plataforma "con la pretensión de lucrarse consecuentemente". El informe apunta que Romillo "siempre fue consciente de que sus acciones eventualmente conducirían a financiar la agrupación".

Por su parte, el informe dice que no hay pruebas de que Alvise Pérez realmente haya hecho trabajos o prestado servicios a Álvaro Romillo o a sus empresas, como él afirma. En lugar de eso, parece que Romillo quería obtener publicidad y que esto fue parte de un acuerdo no escrito o implícito entre ambos.

También señala que en los chats aparecen alusiones a otro pago de 10.000 euros que Alvise habría ejecutado a Romillo. Además, Alvise le pidió a Romillo entre 300.000 y 360.000 euros, diciendo que necesitaba el dinero para gastos de campaña electoral: logística, eventos, propaganda, etc.

De esta manera, Alvise Pérez sugirió que se hiciera una transferencia bancaria de 100.000 euros a la empresa SOMOS LIBRES SL, justificando que era un "préstamo participativo". Pero el informe señala que esto podría haber sido una simulación para ocultar actividades ilegales como blanqueo de dinero o financiación irregular.

El informe concluye que, SALF recibió donaciones en criptomonedas, y que ese dinero se mezcló con fondos más grandes de la empresa MADEIRA INVEST CLUB, "trasladados a lo que se conoce como monederos "fríos" fuera de la red". Este dinero podría haber sido "violentamente detraído de Romillo" en "un asalto sufrido en su domicilio" hace poco.