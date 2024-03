La temporada de 2024 de Fórmula 1 dio comienzo el pasado jueves 29 de febrero y ya se han comenzado a caer las máscaras que los equipos se pusieron en los test de pretemporada para ocultar los rendimientos reales.

En los test de pretemporada se vio a Alpine en una posición muy retrasada. Se rumoreaba que las evoluciones que habían traído para 2024 podían no funcionar. Según se ha visto en las dos primeras jornadas de test, el A524 que han desarrollado en Enstone es uno de los más ineficientes de la parrilla.

Los principales problemas de Alpine podrían venir del sobrepeso que tiene el monoplaza y del chasis que parece no ser muy eficiente. Pierre Gasly ha sido el primero en hablar sobre la situación del equipo y ha pedido paciencia.

"Hemos probado algunas cosas esta mañana en el coche... pero no funcionaron, no nos sentimos bien. Luego analizamos los datos para tener unas sensaciones un poco mejores esta tarde. Obviamente sabemos que el rendimiento no es el que nos gustaría, pero creo que en general entendemos cada vez más este coche", ha declarado Gasly después de la segunda sesión de entrenamientos libres.

Gasly ha hablado de minimizar daños y de intentar sobrevivir en esta primera carrera: "Sabemos que debemos ser pacientes. El equipo está trabajando muy duro para encontrar el mayor rendimiento posible. Sabemos que no será fácil, pero tenemos que intentar ver qué podemos conseguir mañana y en la carrera del sábado".

El piloto de Alpine ha comentado que no sabe con exactitud en que posición se encuentran y por qué objetivos podrán pelear, no obstante, ha lanzado un mensaje optimista: "Descubriremos en qué posición estamos dentro de unas horas, pero creo que lo más importante es que sé exactamente lo que quiero y lo que necesito del coche".

"Lo mejor que podemos hacer ahora es maximizar lo que tenemos y así es como intentaremos dar un paso hacia adelante este fin de semana", ha concluido Gasly.

Mientras tanto, cada vez queda menos para que de comienzo el primer Gran Premio de Bahréin, en el que se podrá ver finalmente cual es la situación real de cada equipo. ¿Se habrá acercado algún equipo lo suficiente como para batallar con Verstappen?, ¿funcionará el nuevo concepto del RB20...? Muy pronto se tendrá la respuesta a todas las dudas que han surgido durante este invierno.