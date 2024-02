Terminaron los test de pretemporada de la Fórmula 1. Se acabaron los tres días en Bahréin y hay muchas incógnitas. ¿Qué equipo podrá competir contra Red Bull? No está claro si Ferrari, si Mercedes o si Aston Martin. Lo que sí está claro es que no será Alpine.

Los franceses han estado al final de la parrilla. Nada de tiempos rápidos. Ni con Pierre Gasly ni con Esteban Ocon. El primero de ellos no es nada optimista con lo que ocurrirá la semana que viene en el mismo escenario.

Tras finalizar la jornada de viernes, Gasly ha sido muy pesimista. "No creo que estemos muy bien, pero, al mismo tiempo, todavía tenemos un par de días para entender realmente todo lo que hemos hecho", ha dicho en 'Sky Sports'.

"Hemos puesto el coche al revés, hemos hecho muchas pruebas. Así que esperemos que algunos análisis y respuestas nos aporten más rendimiento, y entonces, lo averiguaremos, nadie se esconderá más el próximo viernes, pero pienso que tendremos que ser pacientes, aunque no sea lo que nos gusta como pilotos", comenta el piloto galo.

En Bahréin habrá problemas para Alpine: "No va a ser una primera carrera fácil. No vamos a empezar desde donde nos hubiera gustado, pero, al mismo tiempo, tenemos que darnos algo de margen para entender ese nuevo concepto de coche que tenemos".

"No estamos arriba, eso lo sabemos, pero no quiero sacar ninguna conclusión ahora, como he dicho, es un monoplaza nuevo, hay mucho que entender en el coche, hay mucho rendimiento que tendremos que encontrar", ha sentenciado.